Belle-Baie : un nom envisagé pour un regroupement municipal dans la région Chaleur

Alors que le Nouveau-Brunswick prépare sa plus grande réforme municipale depuis des décennies, les communautés qui seront fusionnées doivent se trouver un nouveau nom. Dans la région Chaleur, des idées émergent.

L’ancien maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins est l’un des premiers à avoir proposé publiquement un nom pour la nouvelle entité qui regroupera la majorité des localités de la région Chaleur : Belle-Baie.

Je me suis dit : pourquoi pas un nom neuf, un nom neutre ? Un nom qui va éviter que l’on ait de l’opposition en partant dans cette nouvelle entité municipale que l’on veut créer ici , explique-t-il.

Luc Desjardins a également été président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pendant de nombreuses années.

Selon lui, la baie est une caractéristique première de la région. Tous les gens viennent à la baie , ajoute-t-il.

Le territoire désigné comme étant l’entité 11 par la Réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick regroupe les municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte ainsi qu’un peu moins d’une dizaine de districts de service locaux.

Demeurer neutre

Le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune fait partie du comité de transition qui regroupe les maires des municipalités incorporées, les représentants des districts de services locaux et un facilitateur mandaté par la province.

C’est ce groupe qui devra soumettre une proposition au ministère concernant la toponymie de la nouvelle entité.

Au début des discussions, Maxime Lejeune avait pensé au nom La cité Chaleur . Quel que soit le nom choisi, il affirme que le groupe ne souhaite en aucun cas garder le nom d’une municipalité.

On veut que ce soit un sentiment d’appartenance pour toute la nouvelle entité , explique Maxime Lejeune. On veut un nom qui soit neutre, mais un nom qui reflète l’homogénéité, la francophonie et puis la mer, la baie .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le territoire désigné comme étant l’entité 11 par la Réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. L'entité longe la Baie des Chaleurs. Photo : Radio-Canada

De son côté, Luc Desjardins affirme que peu importe le nom qui sera choisi, il devra être le reflet du paysage linguistique de la région.

Est-ce que la nouvelle entité sera bilingue? Moi je ne le souhaite pas. Je crois qu’elle devrait affirmer sa fierté francophone, acadienne , dit-il.

Le ministère des Gouvernements locaux doit dévoiler les noms des nouvelles entités issues de la réforme de gouvernance locale au plus tard le 1er juillet prochain.

Bien que la toponymie de ces nouvelles municipalités régionales reste à déterminer, c’est le ministère qui aura le dernier mot sur le choix du nom des entités.

Avec les informations de Mario Mercier