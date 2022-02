Le cinéaste Fernand Dansereau lauréat d’un Prix du Gouverneur général

La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle a dévoilé mercredi sa liste de lauréats pour l’année 2022. Parmi les artistes québécois élus, on retrouve le réalisateur, scénariste et producteur Fernand Dansereau, ainsi que la danseuse et chorégraphe Linda Rabin.

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle représentent la plus haute distinction accordée dans le domaine des arts de la scène au Canada.

Dans une vidéo de remerciements, Fernand Dansereau a dit ressentir une immense gratitude à recevoir ce prix.

Quand on reçoit un Prix du Gouverneur général du Canada, je pense qu’on peut éprouver un peu de contentement, une légitime fierté, parce que c’est tout notre pays qui nous dit qu’on a bien travaillé, que ça a été utile ce qu'on a fait, qu’avec les autres on a contribué à repousser un peu les limites de la culture, de la conscience , a affirmé l’artiste de 93 ans.

C’est à l'Office national du film, au milieu des années 1950, que Fernand Dansereau a commencé sa carrière de cinéaste. Il a réalisé plus d’une vingtaine de courts et de longs métrages pour le cinéma, dont Doux aveux et La brunante.

Il est d’ailleurs reconnu comme un scénariste prolifique pour le petit écran, et compte parmi ses nombreux honneurs dans le domaine deux prix Gémeaux du meilleur texte; pour les séries Le parc des braves et Les filles de Caleb.

Au cours des dernières années, il s’est consacré à sa trilogie du vieil âge , une série de documentaires qui abordent le vieillissement, l’espoir et la sérénité.

Une chorégraphe à la réputation internationale

Quand on lui a annoncé au téléphone qu’elle sera décorée du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, Linda Rabin croyait être la cible d’un canular. Quelques instants plus tard, elle était aux anges .

L’artiste née à Montréal raconte cette anecdote dans son message vidéo, dans lequel elle remercie particulièrement tous celles et ceux qui font partie du milieu de la danse au Canada et dans le monde, et qui me donnent la chance de faire ce que j’aime le plus, enseigner. Enseigner tout sur le mouvement.

Cofondatrice de l’École de danse contemporaine de Montréal, Linda Rabin a commencé sa carrière de danseuse professionnelle à la fin des années 1960 en Israël.

Bon nombre de ses chorégraphies ont été interprétées par Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, mais aussi par des compagnies de danse aux Pays-Bas, en Chine et en Israël.

Depuis le début des années 1990, elle se consacre essentiellement à l’enseignement, en particulier celui des mouvements somatiques, discipline qu’elle a étudiée lors de ses fréquents voyages en Asie.

Gala en mai

Cinq autres personnalités canadiennes ont été récompensées cette année : le parolier et philanthrope David W. Foster, l’artiste de théâtre militante Rita Shelton Deverell, l’écrivain et dramaturge autochtone Tomson Highway, la bénévole spécialisée en collecte de fonds Michelle Smith et la chorégraphe et metteure en scène Crystal Pite.

Les lauréats seront célébrés lors du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, qui se tiendra le 28 mai au Centre national des Arts à Ottawa.