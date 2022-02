Ottawa cherche à améliorer la chaîne d’approvisionnement du logement dans le Nord

Ottawa va attribuer jusqu'à 80 millions de dollars pour que soient trouvées des solutions aux obstacles à la chaîne d’approvisionnement du logement dans les régions nordiques et éloignées du Canada.

Des experts et des professionnels du logement sont donc invités à présenter des solutions innovantes afin de répondre aux différentes problématiques.

Le Nord est en effet confronté à de longues distances qui rendent difficile l'obtention de fournitures et qui prolongent les délais d'expéditions. Sans oublier que le climat est rude et que les matériaux ainsi que la main-d'oeuvre qualifiée coûtent cher.

Lors d'une conférence de presse mercredi, Dan Vandal, le ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord et ministre des Affaires du Nord estime que cet appel à idées a pour but de rassembler les gens pour trouver des solutions locales qui fonctionnent pour chaque communauté.

« Les obstacles que sont le climat et la distance sont considérables, tout comme les coûts, mais ils ne sont pas insurmontables. » — Une citation de Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

La crise du logement étant une urgence, investir dans un projet de recherche d’idée pourrait ne pas sembler être une priorité, mais pour le ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, en mettant en avant les meilleures bonnes idées, nous travaillons avec nos partenaires pour les transformer en réalité.

« On a besoin des fonds directs, mais en même temps, on a besoin de fonds spéciaux pour de nouvelles solutions. » — Une citation de Brendan Hanley, député du Yukon

Le député fédéral du Yukon, Brendan Hanley, souligne aussi l'importance de cette initiative. Il y a des annonces et des projets comme l’initiative de logements rapide [...] et en même temps, on a besoin de solutions locales en lien avec la connaissance des citoyens du Nord.