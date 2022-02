Le gouvernement du Canada tend l’oreille à des artistes qui lui demandent plus d’aide

D'importants joueurs culturels en Alberta ont eu l'occasion d'exprimer leurs besoins et doléances auprès de Randy Boissonnault, ministre fédéral du Tourisme et ministre associé des Finances, à l'occasion de consultations prébudgétaires, mercredi.

Parmi eux, des représentants du Stampede de Calgary, du musée Glenbow et du Musée des beaux-arts de l'Alberta.

À une échelle différente, les plus petits joueurs connaissent leurs propres lacunes et réclament un appui continu d'Ottawa en 2022.

C'est le cas du Centre d'arts visuels de l'Alberta (CAVA). Même si l'organisme réussit à garder la tête hors de l'eau, sa directrice artistique, Fabienne Mamane Virani, sait que les choses pourraient être mieux.

La créativité est là, mais parfois ça ne suffit pas en termes de budget. C'est dommage , dit-elle.

Avec une aide supplémentaire en 2022, elle verrait le Centre d'arts visuels de l'Alberta CAVA se transformer à plusieurs niveaux. Elle rêve premièrement de voir les artistes interagir davantage avec les écoles pour soutenir un intérêt et une expertise dans le milieu. Ensuite, elle aimerait que la galerie soit remise en état : un projet que le budget actuel du Centre ne permet pas.

« Oui, on fait du patchage, des petites rénos et du petit bidouillage, mais une galerie d'art ça devrait avoir un son et une lumière qui est suffisamment décente pour mettre en valeur tout le travail des artistes. » — Une citation de Fabienne Mamane Virani, directrice artistique, CAVA

La directrice artistique du CAVA, Fabienne Mamane Virani, se félicite du succès de l'exposition des miniatures année après année. Photo : Gracieuseté de l'artiste

L'art, un moteur social et économique

En plus d'être précieux pour le bien-être, le secteur créatif rapporte considérablement à l'économie canadienne. Selon le gouvernement fédéral, 3 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada est basé sur le secteur des industries créatives, qui comprendrait 630 000 emplois au pays.

Je sais très bien à quel point ce secteur est critique dans notre pays. Ça nous réunit , affirme le ministre Randy Boissonnault qui ajoute que sa porte est toujours ouverte pour discuter des défis financiers auxquels les artistes font face, y compris sur la scène indépendante.

Je ne vais pas laisser leurs idées tomber dans le vide. Je vais continuer d'être un champion pour eux , dit Randy Boissonnault, ministre associé des Finances et ministre du Tourisme.

Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre Photo : Radio-Canada

Pour atténuer les conséquences de la pandémie dans le secteur de la musique, Patrimoine canadien a donné un fonds d'urgence de 70 millions de dollars pour 2021-2022.

Le Regroupement artistique francophone de l'Alberta (RAFA), bénéficiaire de l'agence fédérale, a pu opérer relativement bien grâce à de l'appui fédéral supplémentaire au cours de la dernière année, selon sa directrice générale, Sylvie Thériault. Celle-ci estime toutefois que les artistes auront dorénavant besoin de plus d'appui.

Le terrain et l'écosystème ont changé de façon exponentielle et il faut que le financement suive ces changements-là, dit-elle. Au début de la pandémie, on disait beaucoup : "réinventez-vous, réinventez-vous!" Mais après la pandémie, c'est quoi? On s'en va vers une relance qui va être super intéressante. On a atteint de nouveaux publics et appris à faire les choses différemment.

Certains artistes découragés

La pandémie a bousculé le monde des arts, poussant certains de ses membres à changer de gagne-pain.

On a vu des artistes découragés. Il y a eu des exodes, des changements de carrière, des changements de vie , raconte Sylvie Thériault.

Dans une lettre ouverte publiée le 15 février, la haute direction du Conseil des arts du Canada sonnait aussi l'alarme en décrivant une saignée particulièrement forte dans le domaine des arts de la scène .

Cette même lettre explique que malgré tous nos investissements et ceux consentis par les autres ministères et organismes de financement, la majorité des artistes et des travailleuses et travailleurs de la culture vivent des pressions économiques et psychologiques de plus en plus insoutenables.

Si le milieu ne se sent pas suffisamment appuyé dans les temps à venir, les conséquences deviendront évidentes, selon Fabienne Mamane Virani.

« Si les artistes produisent moins, le public sera moins desservi en qualité ou en fréquence artistique. Ce ne sont pas que les artistes qui souffrent, mais aussi le public. » — Une citation de Fabienne Mamane Virani, directrice artistique, CAVA

Randy Boissonnault invite les créateurs et tous ceux qui le souhaitent à soumettre leurs priorités dans un questionnaire prébudgétaire  (Nouvelle fenêtre) disponible en ligne jusqu'au 25 février. Les réponses du public lui seront ensuite présentées ainsi qu'à la ministre des Finances Chrystia Freeland et aux autres représentants ministériels.