« Courir pour lire », prêt pour sa vraie relance

Après une pause en 2019, un nouveau groupe a pris les rênes de Courir pour lire . La pandémie a compliqué l'organisation de l'événement.

Ça fait deux années de suite qu'on offre des événements virtuels; ça s'est bien passé, mais ce n'est pas la même expérience , mentionne Serge Melanson, membre du conseil d'administration.

Un format virtuel, ça veut dire courir chacun dans son coin et divulguer son temps sur le site internet. Ce n'est pas le même sentiment de réussite. Certains comparent même cela à un entraînement glorifié.

L'édition 2022 de Courir pour lire se tiendra, en chair et os, le dimanche 23 octobre, avec des courses de 5 km, de 10 km et d'un demi-marathon. Une course familiale se déroulera la veille, le samedi 22 octobre. C'est pour les gens qui veulent participer avec leurs enfants , explique Serge Melanson.

« La planification du parcours est presque terminée. Ce sera un mélange de course sur la route et dans les sentiers. On sera proche du centre-ville de Moncton, mais on souhaite aller dans les trois communautés de notre région, à Moncton, Riverview et Dieppe. Ce sera un trajet excitant et on espère que les coureurs vont aimer ça. »