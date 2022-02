Alstom mettra à pied les trois quarts de ses employés de Thunder Bay

Près de 300 travailleurs de l’usine d’Alstom, qui fabrique des wagons de trains et des tramways, seront mis à pied à partir de la mi-mars en raison d’une interruption des activités de production entre des contrats.

Les 394 employés de l’usine compléteront d’ici là les wagons à deux étages pour des sociétés de transport en commun de la côte ouest des États-Unis.

Mais la fin de ce contrat nommé West Coast Bi-Level sera suivi d'un trou dans les commandes, ce qui mène Alstom à débaucher 296 employés pour entre quatre mois et un an.

L’entreprise explique que les activités de production pour deux autres contrats annoncés en 2021, pour la Commission de transport de Toronto et Metrolinx, ne commenceront qu’en août ou en septembre prochains.

L'usine de Thunder Bay construira 60 nouveaux tramways pour la Commission de transport de Toronto qui devraient être livrés à partir du début de l’année 2023. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

L’usine ne devrait retrouver son niveau d’emploi actuel qu’au printemps 2023.

Alstom assure que les deux contrats pour le sud de la province permettront de faire travailler environ 400 personnes jusqu’à la fin de 2024.

Le président de la section locale 1075 d’Unifor, Dominic Pasqualino, explique que les mises à pied ne sont pas une surprise.

Dominic Pasqualino est président de la section locale 1075 d'Unifor, qui représente les travailleurs de l'usine de Bombardier de Thunder Bay. Photo : CBC/Nicole Ireland

Il croit toutefois qu’elles auraient pu être évitées si l’entente entre le fédéral et la province pour les deux contrats avaient été signées un an plus tôt.

Plus de contrats et du soutien pour la formation sont nécessaires, selon le syndicat

M. Pasqualino souhaite par ailleurs que le Canada et l'Ontario adoptent une politique d’achat locale, comme c’est en vigueur à plusieurs endroits dans le monde, y compris aux États-Unis.

Non seulement il est devenu très difficile d’obtenir des contrats à l’international, selon lui, mais en plus les usines canadiennes perdent des contrats canadiens aux profits d’usines ailleurs dans le monde.

Le contrat West Coast Bi-Level avait pu être obtenu par l’usine de Thunder Bay, car les sociétés de transport n’avaient pas demandé de financement du gouvernement fédéral américain.

Le président de la section locale 1075 d'Unifor, Dominic Pasqualino (à gauche), s'entretient avec le président de la région Amériques d'Alstom Michael Keroullé (au centre) et le président de l'agence provinciale Metrolinx, Phil Verster (à droite), lors de l'annonce d'un contrat en novembre 2021. Photo : Radio-Canada / CBC/Matt Vis

Dominic Pasqualino demande aussi du soutien pour la formation de la main-d'œuvre lorsque viendra le temps de la reprise des activités.

Selon le président syndical, l’usine risque de devoir embaucher plusieurs personnes avec peu d’expérience en raison d’un exode des employés qui a déjà commencé en raison de l’incertitude actuelle.

Il y a des gens qui sont partis travailler à la prison de Thunder Bay, d’autres dans les mines de la région , raconte-t-il.

Il déplore la perte d’expertise causée par ces départs.

Le gouvernement questionné

La situation de l’usine d’Alstom de Thunder Bay a rebondi à la période de questions à Queen’s Park mercredi matin.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique NPD de l'Ontario, Andrea Horwath, a accusé le premier ministre provincial, Doug Ford, de ne pas poser d'actions concrètes pour sauver les emplois.

Elle a rappelé que l'usine a autrefois employé plus de 1200 personnes avec de bons emplois syndiqués qui permettaient de soutenir une famille.

La cheffe de l'opposition ontarienne, Andrea Horwath. Photo : La Presse canadienne / Jack Boland

Dans un document obtenu par Radio-Canada, Alstom estime que le contexte actuel ne permet plus d'assurer autant d'emplois.

Mme Horwath a cité Dominic Pasqualino, qui a dit que la direction d’Alstom et le syndicat collaborent pour investir davantage dans l’usine de Thunder Bay, mais que celle-ci a besoin de plus de contrats.

« Le manque de contrats est une chose sur laquelle le gouvernement provincial a son mot à dire. » — Une citation de Andrea Horwath, cheffe de l'opposition officielle à Queen's Park

Le premier ministre a répliqué en affirmant que son gouvernement est celui qui a fait le plus d'investissements pour les transports en commun de l'histoire de la province .

Le ministre associé des Transports, Stan Cho, a dit pour sa part que les investissements faits jusqu’à maintenant ont sauvé l’usine .

Il a ajouté qu’il s’agissait de la pointe de l’iceberg , entre autres parce que Toronto, en forte croissance démographique, aura besoin de plus de trains et de tramways.