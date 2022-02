Les Éleveurs de porcs de l’Estrie déplorent la réduction de la capacité d’Olymel

Le président des éleveurs de porcs de l’Estrie est dépassé par la décision d’Olymel d’interrompre ses activités à son usine de Princeville dès mars 2022.

Énormément de producteurs qui livraient chez Olymel depuis plus de vingt ans se retrouvent du jour au lendemain à être devant l’inconnu face à leurs ventes de porcs, donc oui, ça peut créer beaucoup de détresse chez certains producteurs , déplore le président des Éleveurs de porcs de l’Estrie Sébastien Pagé.

« C’est vraiment n’importe quoi, sincèrement, c’est très triste. » — Une citation de Sébastien Pagé, président des Éleveurs de porcs de l’Estrie

L'association des Éleveurs de porcs aidera ses membres à trouver de nouveaux lieux d'abattage, et les coûts supplémentaires seront répartis équitablement, précise-t-il toutefois.

L’entièreté des producteurs de porcs vont défrayer les coûts rattachés au transport des animaux, ou si les animaux sont vendus moins cher que s’ils l’avaient été au Québec , remarque M. Pagé.

Selon le producteur laitier et président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) Estrie Michel Brien, cette solution n'est toutefois que temporaire.

Le président de l'UPA en Estrie, Michel Brien. (archives) Photo : Radio-Canada

« Des abattoirs vont les prendre pour dépanner, mais à long terme, ce sont 500 000 porcs de moins que les producteurs de porcs vont avoir à produire dans les prochains mois. C’est inquiétant. » — Une citation de Michel Brien, président de l’UPA

Temporairement, envoyer des porcs aux États-Unis et dans l’Ouest canadien peut être une solution, mais ce n’est pas une solution viable à long terme , ajoute Sébastien Pagé.

Un système vulnérable

Michel Brien croit que la situation démontre la vulnérabilité des systèmes de production porcine.

De plus en plus, les abattoirs sont des gros abattoirs. Ce sont presque des monopoles dans la transformation, et quand il arrive quelque chose, on est mal pris. Il va falloir étudier la situation pour avoir des alternatives , soutient-il.

En raison du problème lié à Olymel, un moratoire sur les nouveaux projets de porcherie a été décrété par les Éleveurs de porcs du Québec. Un projet de 2500 porcs prévu à Stornoway pourrait notamment être compromis.

Le militant Pierre Avignon participe à un mouvement de contestation contre les projets de mégaporcheries dans la région. Selon lui, cette crise impose une réflexion de fond sur le processus de consultation entourant ces installations.

« C’est l’occasion idéale de prendre une pause pour réfléchir. » — Une citation de Pierre Avignon, militant

Augmenter la production des porcs au Québec, c’est aller à l’encontre de l’autonomie alimentaire du Québec, car la superficie de terres est limitée, les espaces sont limités, et donc si on veut produire plus pour ici, il faut produire moins pour [l’exportation en] Chine , croit-il.

Le Québec produit environ 7 millions de porcs par année.

Avec les informations de Thomas Deshaies