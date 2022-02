Le député Randy Hillier privé de parole à Queen’s Park

Une motion présentée mardi par le leader du gouvernement à la Chambre, Paul Calandra, indique que l’Assemblée exprime sa désapprobation au regard de la conduite peu recommandable et continue de M. Hillier.

M. Calandra appelle le député indépendant à s'excuser pour ce qu’il a qualifié de déclarations racistes et discriminatoires à l'encontre du ministre fédéral des Transports Omar Alghabra, et pour des publications sur les réseaux sociaux qui, selon lui, laissaient entendre un appel à la violence.

« Nous, en tant que législature, condamnons à l'unanimité (...) ce qu'il a écrit. Nous condamnons son comportement. Nous n'allons pas lui donner une plate-forme législative pour exprimer des opinions complètement décalées. » — Une citation de Paul Calandra, leader du gouvernement à Queen's Park

La motion stipule que le président de l’Assemblée législative est autorisé à ne pas donner la parole à M. Hillier à la Chambre jusqu'à ce qu'il publie des excuses écrites et que le président soit convaincu de leur sincérité.

Un député ouvertement opposé aux restrictions sanitaires

Randy Hillier a fréquemment publié des informations erronées sur la COVID-19 et des théories du complot tout au long de la pandémie.

Il a reçu une amende pour avoir prétendument enfreint les règles de santé publique et a plus récemment soutenu et participé à l'occupation d'Ottawa par des manifestants contre les mesures sanitaires.

Le député affilié au Parti populaire du Canada s'est excusé en novembre pour une publication dans laquelle il utilisait des noms et des photos de personnes décédées pour suggérer sans preuve qu'elles étaient décédées des suites de la vaccination contre la COVID-19.

Quelques jours auparavant, M. Hillier était la cible d’une autre motion unanime de la législature condamnant sa série de conduites peu recommandables .

Randy Hillier a déjà enfreint les règles du masque à la législature à quatre reprises : il avait tenté d'entrer dans le hall des membres pour voter, arborant un simple écran facial.

La sergente d'armes l'a empêché d'entrer en conséquence, ce que le député a interprété comme une atteinte au privilège parlementaire. Le président s'était prononcé contre lui à l'époque.