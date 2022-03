Des marches à Canmore entre francophones pour briser l’isolement

L'occasion est belle de prendre l'air frais et de parler français.

Toutes les deux semaines, des francophones se retrouvent devant la mairie de Canmore. Pendant une heure, ils traversent cette ville des Rocheuses et longent la rivière Bow, avec les montagnes enneigées comme décor.

Une balade rafraîchissante et accessible à tous qui a rassemblé près de 10 personnes pour son lancement, le 27 janvier.

Grâce à ce projet, l'Association canadienne-française de l'Alberta ACFA régionale veut briser l'isolement. Lors de la première, on avait de jeunes mamans , explique Josée Sévigny, directrice de l’Association canadienne-française de l'Alberta ACFA régionale de Canmore-Banff, à l’origine de l’initiative.

Ça leur permet de sortir, de faire prendre l’air aux poupons, et ça fait faire de l’exercice aux jeunes mamans. On vise aussi les retraités moins actifs ou qui sont seuls.

Josée Sévigny est directrice de l’ACFA régionale de Canmore-Banff depuis septembre. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

À la recherche de Québécois

Créer des liens dans sa langue natale : c'est l'aspect qui a plu à Sandrine Heroux, Québécoise de 24 ans dans les Rocheuses depuis seulement quatre mois.

C'est le fun de parler en anglais et de rencontrer des gens anglais, mais souvent, on manque un peu la maison, on s'ennuie de notre famille et nos amis. De marcher avec des Québécois, ça nous rappelle notre maison et ça fait du bien , explique-t-elle, en pleine découverte du coin.

La seule place que je connais, c’est mon appartement et le Save-On-Foods, donc ça fait du bien de découvrir de nouvelles places.

Sandrine Heroux et Marianne Dubuc travaillent à Banff. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Sa colocataire, Marianne Dubuc, tente elle aussi l'expérience pour la première fois : C'est difficile de trouver des Québécois. On travaille à Banff, donc c'est plus difficile de faire des rencontres ici.

Cette marche, c’est une bonne opportunité d’échanger , ajoute Marianne Dubuc. Il y a des gens qui sont ici depuis plus longtemps, donc ils peuvent échanger leur expérience sur ce qu’on peut faire à Canmore.

La ville de Canmore est entourée par des montagnes. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Comment motiver la communauté?

Rassembler des francophones un jeudi à 13 h ou à 13 h 30 reste un défi. La deuxième rencontre, le 11 février, a d'ailleurs eu moins de succès que la première.

Ça parle français un peu partout, mais oui, de rejoindre les francophones et de les amener à faire des activités, c’est plus difficile. C'est probablement notre plus grand défi , avoue Philippe Dumont, membre du conseil d'administration de l'Association canadienne-française de l'Alberta ACFA régionale de Canmore-Banff.

Josée Sévigny et son équipe réfléchissent donc à l'idée d'organiser cette activité plus tard en soirée ou la fin de semaine.