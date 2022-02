Bruny Surin et Didier Lucien à l’honneur au festival Fondu au noir

Le 11e festival Fondu au noir, qui se déroule 100 % en ligne, commence ce mercredi. Sa programmation variée propose notamment une discussion avec l’athlète olympique Bruny Surin et un tête-à-tête avec le comédien, auteur et metteur en scène Didier Lucien.

Depuis 11 ans, le festival Fondu au noir vient clore le Mois de l’histoire des Noirs avec des concerts, des panels de discussion et des grandes entrevues avec des personnalités marquantes issues des communautés noires du Canada.

Cette année ne fera pas exception avec plus de 50 artistes et personnes invitées, dont Bruny Surin, Didier Lucien, Gessica Généus, Fabrice Vil, Rodney Saint-Éloi et Fabienne Colas, présidente-fondatrice du festival.

Gros plan sur la carrière de Bruny Surin

Pour la soirée d’ouverture, le 23 février, à 19 h, Fondu au noir présente une grande entrevue avec l’athlète Bruny Surin, quadruple olympien. Lors de cet entretien modéré par Fabrice Vil, fondateur de l'organisme Pour 3 Points, celui qui est maintenant conférencier et coach d’affaires reviendra sur sa carrière, 25 ans après avoir décroché la médaille d’or au relais 4 x 100 m aux Jeux olympiques d’Atlanta.

J’étais honoré lorsqu’on m’a demandé de faire la grande entrevue. Ça va être un résumé de mon arrivée au Québec, de ce qu’était mon état d’esprit, de comment j’ai commencé l’athlétisme ’ a expliqué Bruny Surin en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

On dit que ça peut être inspirant et c’est un devoir que je me donne [lorsque je fais des conférences dans les écoles] .

Une grande entrevue avec Didier Lucien

Le lendemain, à la même heure, l’animatrice culturelle Sabine Daniel animera un tête-à-tête avec Didier Lucien, afin de faire une rétrospective de sa carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre. L’artiste aura certainement l’occasion de parler de son plus récent rôle sur scène, celui de Martin Luther King dans Au sommet de la montagne, ainsi que des projets qui l’attendent.

Le Festival Fondu au Noir coprésentera d’ailleurs une discussion en marge de la pièce avec le théâtre Duceppe le vendredi 25 février, à 20 h, à laquelle participeront notamment Didier Lucien et sa parternaire de jeu, Sharon James. Cet événement fait partie de l’un des cinq panels du festival.

Gessica Généus va clore la série de grandes entrevues lors de la soirée de clôture du festival, le 27 février à 10 h, lors d’une discussion animée par Fabienne Colas. La comédienne, réalisatrice et écrivaine d’origine haïtienne parlera de sa carrière et de son film à grand succès international, Freda, sorti l’année dernière.

La montréalaise Malika Tirolien en prestation

Fondu au noir fera aussi place à la musique, avec des concerts virtuels gratuits de Malika Tirolien, sélectionnée aux Grammy en 2020; du Québécois d’origine haïtienne Funk Lion ainsi que de l’autrice-compositrice-interprète Rebecca Jean.

Le festival soulignera finalement l’apport des cinéastes issus des communautés noires avec la diffusion de films comme Ousmane, du réalisateur Jorge Camarotti, ainsi que de courts métrages de la relève produits dans le cadre du programme Être noir.e au Canada.