COVID-19 : Le nombre de cas continue de diminuer en Alberta

Mercredi, la province a annoncé 791 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 et un total de 11 189 cas actifs sur son territoire, soit 68 % de moins qu’au début de mois de février.

Les autorités sanitaires indiquent également que 1372 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 en Alberta, dont 90 aux soins intensifs.

La province annonce 13 décès dus à la COVID-19 depuis hier.

La moyenne du taux de positivité des tests PCR au cours des 7 derniers jours s'établit à 27 %, soit près de 14 % de moins que la semaine dernière.

Jusqu’à maintenant, 86,8 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins deux doses de vaccin contre la COVID-19, et 44,9 % ont reçu trois doses.

À l’heure actuelle aucune école n’offre ses cours à distance en raison d’une éclosion.

Plus d’options pour faire vacciner les enfants

Du 2 au 16 mars, les pharmacies, les cabinets médicaux et les cliniques de Services de santé Alberta (AHS) offriront des vaccins pédiatriques aux enfants âgés de cinq à onze ans, sans rendez-vous ou pendant des heures prolongées.

D'autre part, plus de pharmacies offriront des vaccins pédiatriques dans la province, affirme le ministre de la Santé de l’Alberta, Jason Copping, lors d’une conférence de presse.

Cela aidera les familles qui travaillent à faire vacciner leurs enfants au moment qui leur convient le mieux, indique-t-il.

Après le16 mars, la demande sera évaluée pour déterminer si les services élargis doivent se poursuivre.