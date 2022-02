Crise du logement : hausse historique des loyers à Gatineau, dit la SCHL

La crise du logement persiste à Gatineau et la pression sur le prix des logements continue de s’accroître, d’après le plus récent rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Selon la société d'État, le prix moyen pour un logement de deux chambres a augmenté de 6,4 % entre 2020 et 2021. Il s’agit de la plus forte croissance enregistrée depuis que la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL enquête sur la question, soit en 1990.

Sur toute cette période-là, jamais on a eu une hausse aussi élevée pour Gatineau , a indiqué Lukas Jasmin-Tucci, économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

« Gatineau a beau être un marché plus abordable que d’autres, ça reste une situation où il y a beaucoup de pression pour les locataires en ce moment » — Une citation de Lukas Jasmin-Tucci, économiste à la SCHL

Lukas Jasmin-Tucci, économiste à la SCHL Photo : Radio-Canada

Plusieurs facteurs expliquent le phénomène, dont la proximité avec Ottawa et l’offre qui peine à suivre la demande en matière de logement à Gatineau.

Rareté des logements

Pourquoi est-ce aussi cher pour se loger à Gatineau, alors que, comme le fait remarquer Marion Duval, coordonnatrice et porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), Il n’y a pas de création de valeur sur le marché à Gatineau, les logements ne se sont pas améliorés tout d’un coup, et il n’y a pas que des condos de luxe à Gatineau ?

C’est que le taux d'inoccupation [ou l’offre] des logements est très bas à Gatineau, ce qui met une pression à la hausse sur le prix des loyers, explique-t-elle.

Au niveau du prix, comment on se l’explique, c’est vraiment un manque de contrôle [du prix] des loyers. C’est-à-dire que n’importe qui peut imposer un peu n’importe quel prix dû au phénomène de rareté , dit-elle.

« On est un peu dans un déséquilibre du fait qu’il y a une plus grande demande par rapport à l’offre. » — Une citation de Marion Duval, coordonnatrice et porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Marion Duval, coordonnatrice et porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec. Photo : Radio-Canada

Selon les plus récentes données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL , le taux moyen d'inoccupation des logements à Gatineau est d’un peu plus de 1 %.

L’offre est encore plus faible pour les grands logements [de trois chambres et plus], souvent convoités par les familles, où le taux d'inoccupation est de 0,8 %.

Des hausses inquiétantes et sous-estimées

Selon le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, la hausse moyenne du coût des logements, tous types de logements confondus, a plutôt été de 10,4 % à Gatineau au cours de la dernière année.

Un phénomène qui inquiète particulièrement le coordonnateur de l'organisme Logemen'occupe, François Roy.

Malheureusement, le coût de tout ça, c’est d’abord les ménages à faibles et modestes revenus qui en paient le prix. Parce que les logements qui se construisent, quand ils sont accessibles, ils sont de beaucoup supérieurs au budget que ces familles-là peuvent allouer au logement , dit-il.

Le coordonnateur de l'organisme Logemen'occupe, François Roy Photo : Radio-Canada

Ce dernier estime d’ailleurs que les plus récentes données publiées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL sont sous-estimées.

Le rapport de la SCHL confirme ce que nous constatons sur le terrain depuis des mois et des années. Même que l’on considère que ce rapport est conservateur parce que, ce qu’on voit sur le terrain, c’est que les hausses de loyer sont de beaucoup supérieures à ce que Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL indique dans son dernier rapport , a indiqué M. Roy.

Proximité avec l’Ontario

La coordonnatrice et porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec ajoute que la proximité avec Ottawa, où le prix pour se loger est supérieur, est aussi un facteur qui pousse à la hausse le prix des logements à Gatineau.

À Gatineau, pandémie, pas pandémie, il y a toujours de l'influence, parce qu'il y aura toujours l'influence du côté de l’Ontario , constate Mme Duval.

Selon des données officielles, environ 16 500 personnes ont quitté l’Ontario pour s’établir au Québec dans la dernière année, un sommet en près de 30 ans. Une part importante de ces ménages s’est établie dans la région de Gatineau, majoritairement en provenance d’Ottawa, peut-on lire dans le plus récent rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL .

Il y a plusieurs facteurs qui ont pu jouer là-dessus : comme une certaine incertitude que les gens [d’Ottawa] ont pu ressentir dans les deux dernières années qui les ont amenés à choisir un marché qui était plus abordable , explique Lukas Jasmin-Tucci, analyste principal au sein de la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL .

Avec les informations de Rosalie Sinclair et Rebecca Kwan