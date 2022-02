Huit œuvres de Borduas récemment données au MNBAQ exposées

Il y a quelques semaines, les mécènes Michael J. Audain et Yoshiko Karasawa ont fait un don exceptionnel de huit œuvres de Paul-Émile Borduas au Musée national des beaux-arts du Québec. Ces tableaux sont mis en valeur dans l’exposition Les Énergies latentes. Paul-Émile Borduas au présent.

Une exposition nécessite normalement plusieurs années de travail avant d’ouvrir ses portes au public. Cette fois-ci, l’équipe du Musée a réalisé un véritable tour de force.

C’était la volonté du Musée de permettre au public d’en profiter le plus rapidement possible , raconte avec fierté, Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l’art moderne et commissaire responsable de l’exposition.

L'œuvre « Meditation of Black Lake. Celestial » de Nadia Myre se retrouve dans l'exposition. La volonté du MNBAQ était de créer un dialogue entre Paul-Émile Borduas et des artistes actuels. Photo : Radio-Canada / Éric Carreau

L’exposition est aussi un prétexte pour montrer des acquisitions récentes qui n'auraient pas nécessairement eu la possibilité d’être vues par le public de sitôt.

En rouge et blanc

La scénographie de la salle qui accueille les œuvres est épurée, mais éclatante. Les toiles reçues de Paul-Émile Borduas placées sur un mur rouge vif.

L'œuvre de Paul-Émile Borduas, « Arabesque », datant de 1955. (Archives) Photo : Paul-Émile Borduas, Graphisme, 1955. Huile sur toile, 41 x 33,2 cm. Collection du Musée national des beaux-arts du Québec, Don de Michael Audain et Yoshiko Karasawa (2021.183) Photo : © MNBAQ, Denis Legendre

L’équipe du Musée national des beaux-arts du Québec MNBAQ tenait à créer un dialogue entre Borduas et des artistes actuels. La salle propose de découvrir ou de redécouvrir le travail de Nadia Myre, Alain Paiement, Dominique Blain, Michel Campeau, Michaëlle Sergile et même de Jean Paul Riopelle.

À la fin avril, certaines œuvres retourneront dans la réserve du musée alors que d’autres seront restaurées.

Le mécène Michael J. Audain a fait un don exceptionnel de huit oeuvres de Paul-Émile Borduas au MNBAQ, d'une valeur de près de neuf millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Retour de Borduas au Québec

Le don des 8 oeuvres, d’une valeur de près de 9 millions de dollars, vient bonifier la présence du peintre québécois au Musée national des beaux-arts du Québec MNBAQ . La directrice des collections et des expositions, Annie Gauthier, raconte que des visiteurs cherchaient souvent à voir des signataires du Refus global au musée. Malheureusement, la représentation de ceux-ci était plutôt faible.

Le Musée d’art contemporain de Montréal conserve environ 120 œuvres de Borduas, donc c’est dans la collection nationale, mais pas ici au Musée national des beaux-arts du Québec MNBAQ , précise avec désolation Mme Gauthier.

C’est pour cette raison que les mécènes ont fait le choix de remettre les tableaux au musée de Québec plutôt qu’à un autre. M. Audain était surpris que le Musée n’ait pas plus de Borduas dans sa collection. Lui et sa femme résident en Colombie-Britannique. Ils croyaient qu’il était temps de rapporter ces œuvres en sol québécois.

L'œuvre « Figures schématiques » fait partie des huit dons. (Archives) Photo : Paul-Émile Borduas, Figures schématiques, 1956. Huile sur toile, 130,4 x 195,5 cm. Collection du Musée national des beaux-arts du Québec, Don de Michael Audain et Yoshiko Karasawa (2021.184) Photo : © MNBAQ, Denis Legendre

Peintre, sculpteur et professeur, Paul-Émile Borduas est derrière la fondation du mouvement des automatistes, embrassant la création spontanée. Il a rédigé le manifeste Refus global en 1948, signé par entre autres Marcel Barbeau, Pierre Gauvreau, Jean‑Paul Riopelle, et Marcelle Ferron. L'artiste est mort le 22 février 1960, à Paris.

L’exposition Les Énergies latentes. Paul-Émile Borduas au présent ouvre ses portes au public du 24 février au 24 avril.