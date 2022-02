Des Québécois d’origine ukrainienne retiennent leur souffle

Anna Spirina vit à Lévis avec sa famille depuis maintenant 12 ans. Musicienne et professeure de piano, elle est née dans l’ouest de l’Ukraine, d’une mère ukrainienne et d’un père russe. Elle a donc des proches des deux côtés de la frontière. Mais depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, son cœur est complètement ukrainien. Jusqu'à l'âge de 42 ans, je parlais russe. À partir de ce moment-là, je parlais ukrainien , raconte-t-elle.

De loin, elle suit quotidiennement les nouvelles provenant de son pays de naissance.

« Je me réveille avec les nouvelles, je me couche avec les nouvelles, les larmes aux yeux tout le temps. On est loin. On se sent impuissant. Mais aussi, on se sent impuissant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Poutine. »