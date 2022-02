Parc thermique: Senneterre a bon espoir que Résolu poursuive les démarches

D’abord, pour nous, l’annonce de l’achat de la centrale Boralex par Résolu, c’est quand même une bonne nouvelle, parce que ça vient consolider les activités de Résolu sur le territoire de Senneterre , souligne Marie-Pier B. Genest, agente de développement à la Corporation de développement économique de Senneterre.

La centrale est la pièce maîtresse du projet de parc thermique sur lequel travaille la communauté de Senneterre depuis plusieurs années. Le projet consiste à récupérer les rejets thermiques produits à partir de biomasse forestière pour chauffer des serres, un enjeu majeur en milieu nordique.

Résolu n’est pas en mesure à ce stade-ci de se prononcer sur des éléments opérationnels spécifiques, mais à la Corporation de développement économique, on ne craint pas que la transaction ait un impact négatif sur le projet.

Pour le projet de complexe serricole, on a quand même bon espoir que Résolu aille de l’avant dans ce projet, qu’ils aient un intérêt d’abord à poursuivre dans les démarches, mais c’est sûr qu’il faut attendre la transaction officielle pour avoir un premier échange de notre côté avec eux , explique-t-elle.

Étude de faisabilité

Le projet de complexe serricole a été priorisé en 2020 par la MRC Vallée-de-l’Or auprès du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour accélérer la relance économique du territoire dans le contexte de la pandémie.

Une étude de préfaisabilité a confirmé en mars dernier la rentabilité du projet. Le terrain envisagé pour accueillir le complexe a été déboisé et l’étude de faisabilité commandée auprès de la firme Innovagro Consultants doit être livrée dans les prochains mois.