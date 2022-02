Un bilan positif au Zoo de Saint-Félicien par rapport à 2020

C'était extrêmement difficile de prévoir la saison 2021, a souligné la directrice générale du Zoo, Lauraine Gagnon, lors de l'assemblée générale annuelle tenue mercredi. Il y avait beaucoup d'imprévisibilité, il y avait un climat dans l'air avec la COVID qui était bourré d'incertitudes.

Au total, l'organisation a enregistré une hausse d'achalandage de 31 % comparativement à 2020.

Il y a eu 122 819 visiteurs contre 93 500 en 2020, une année encore plus frappée par la pandémie. En 2019, la barre des 200 000 visiteurs avait été franchie.

Ainsi, en 2021, il y a eu 34 576 visiteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 84 188 visiteurs provenant des autres régions du Québec. Les visiteurs européens ont représenté 2 % de l'achalandage total. L'Europe, on sait qu'on a été ouvert à partir du 1er mai jusqu'à la fermeture des frontières, donc il y a 2714 personnes qui ont eu le temps de venir nous voir , ajoute Mme Gagnon.

Ce n'est pas pour rien que le Zoo sauvage de Saint-Félicien est le moteur touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, croit le maire Luc Gibbons. C'est la qualité du personnel autour du zoo et la passion que vous y mettez.

La relâche scolaire qui s’en vient sera l’occasion de renouer avec les collations servies aux animaux, animées d'un guide. L’activité avait été suspendue durant la dernière saison en raison des mesures sanitaires.

Des améliorations aux installations

L’année 2021 a aussi été marquée par la réalisation de la dernière phase du plan de développement du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Les investissements ont permis, entre autres, d'offrir un nouvel habitat aux ours grizzlis, de réaménager celui des castors et de construire de nouveaux blocs sanitaires.

Le Zoo a profité de la fermeture imposée par la COVID-19 pour compléter la phase cinq de son plan global de développement, totalisant ainsi 32,5 millions dollars d'investissement au cours des cinq dernières années , a indiqué Joséane Fortin, présidente du conseil d’administration.

L'organisation ne compte pas s'arrêter là. On est en train de réfléchir au prochain plan de développement et on essaie de se projeter pas seulement pour les deux, trois prochaines années qui s'en viennent, précise pour sa part Lauraine Gagnon.

D'après le reportage de Laurie Gobeil