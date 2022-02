L’Hôpital régional de Red Deer sera agrandi après une décennie d’attente

Mercredi, le gouvernement de l’Alberta a annoncé un investissement de 1,8 milliard de dollars pour agrandir l’Hôpital régional de Red Deer et lui permettre d'offrir plus de services, une nouvelle bien accueillie par le personnel soignant après des années d’attente.

L’investissement s’échelonnera sur plusieurs années. Le gouvernement va d’abord verser 193 millions de dollars sur 3 ans. Cette somme inclut 100 millions de dollars qui ont déjà fait l'objet d'une annonce du gouvernement.

Les fonds serviront à ouvrir 200 nouveaux lits, faisant passer la capacité de cet hôpital de 370 lits à 570.

Trois salles d’opération s’ajouteront, ce qui portera le total à 14 salles d’opération.

Deux laboratoires de cathétérisme cardiaque seront également installés pour pouvoir notamment traiter des caillots sanguins.

Des médecins dénoncent depuis des années la vétusté de l’Hôpital régional de Red Deer et le manque de services pour répondre aux besoins de la population.

Actuellement, les patients qui souffrent de problèmes cardiaques graves sont régulièrement stabilisés à Red Deer et ensuite envoyés à Calgary ou Edmonton. Toutefois, ces longs trajets ne sont pas sans risques de complications, rappelle le médecin intensiviste et pneumologue, Luc Benoit.

Le Dr Luc Benoit, de Red Deer est content de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Souvent c’est nécessaire d’envoyer les patients à Edmonton ou Calgary. Ce n’est pas vraiment simple de transporter des patients quand ils sont malades. Il y a des risques.

« Nous avons eu des patients qui meurent sur l’autoroute en essayant de les envoyer à Calgary parce qu’il n’y avait pas les services nécessaires à Red Deer. » — Une citation de Luc Benoit, spécialiste en soins intensifs

Ça, c’est pour les services cardiaques, mais il y a aussi d’autres services que nous n’avons pas à Red Deer et qui sont nécessaires .

Il est satisfait que le gouvernement investisse finalement dans l’hôpital. Je suis content, c’est bien, c’est ce que nous voulons depuis longtemps , dit-il.

Le chirurgien orthopédique Keith Wolstenholme dit qu’il a eu les larmes aux yeux en entendant l’annonce.

« Quand j’ai entendu le 1,8 milliard, j’ai pleuré un peu. C’était une réaction viscérale, émotive. Ça veut juste dire beaucoup pour les travailleurs, mais aussi pour nos patients. » — Une citation de Keith Wolstenholme, chirurgien

Le médecin Kym Jim aurait aimé plus de financement opérationnel pour l'hôpital de Red Deer. Photo : Radio-Canada / Jennifer Lee

Le néphrologue Kym Jim milite depuis des années pour l’expansion de l’hôpital.

C’est formidable pour les citoyens de Red Deer et de la région du centre de l’Alberta et pour le secteur de la santé en général , lance-t-il.

C’est quelque chose qu’on demande depuis près de 15 ans et les besoins sont vraiment criants depuis 10 ans. C’est un peu doux-amer. On voudrait que la qualité de soins qui va venir avec l’expansion soit accessible plus rapidement, dès maintenant pour nos patients, mais au moins on a un engagement financier et il y a un plan en marche.

Il aurait notamment aimé voir du financement additionnel pour rattraper les retards de chirurgie et dans les programmes de réadaptation cardiaque, d’échographies ou pour s’attaquer aux listes d’attente pour obtenir des simulateurs cardiaques.

Un autre exemple est un programme d’échographie endoscopique qui n’a pas de financement actuellement alors qu’il pourrait permettre de détecter les cancers du poumon plus rapidement. Il y a de nombreux exemples similaires , dit-il.