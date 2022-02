Violence conjugale : offrir des congés payés aux victimes pour sauver des vies

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) lance une pétition sur le site de l’Assemblée nationale réclamant 10 jours de congés rémunérés pour les victimes de violence conjugale. Une telle mesure, soutient le syndicat, contribuerait à sauver des vies.

La députée solidaire de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, a accepté de parrainer la pétition, qui est également soutenue par la députée libérale de Verdun, Isabelle Melançon, et la députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry Mélançon.

Les trois élues ont d’ailleurs accepté de porter le dossier de façon transpartisane à l’Assemblée nationale.

La pétition a été parrainée par Manon Massé (au centre) et est soutenue par les députées Méganne Perry Mélançon (à gauche) et Isabelle Melançon (à droite). (Archives) Photo : Paul Chiasson/La Presse Canadienne et Sylvain Roussel/Radio-Canada

L’idée d’offrir dix jours de congés payés aux victimes de violence conjugale vise à leur permettre de s’absenter du travail pour recevoir de l’aide sans avoir à se préoccuper de leur sécurité financière.

Une employée qui subit de la violence domestique pourrait par exemple utiliser ses journées d’absence rémunérées pour obtenir des soins médicaux, consulter des services juridiques ou déménager dans un nouveau logement.

Barrières à l'émancipation

Dans une lettre ouverte publiée le 25 novembre dernier à l'occasion du lancement de la campagne « 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes », la présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ , Line Lamarre, avait appelé à briser toutes les barrières systémiques à [leur] émancipation pleine et entière .

La présidente du SPGQ, Line Lamarre, soutient que les 10 jours de congés payés contribueraient à sauver des vies. (Archives) Photo : Radio-Canada

Afin qu’elles puissent rompre avec le cycle de la violence dont elles subissent les conséquences dramatiques, il faut impérativement et dans les plus brefs délais prendre action afin qu’aucune personne ne risque de perdre son revenu pour protéger son intégrité physique , écrivait Mme Lamarre.

Sa lettre intitulée « Violence conjugale : mieux soutenir les victimes au travail » avait été cosignée par une quarantaine de personnalités, organismes et représentants de la société civile.

« Nous réclamons dix jours de congé rémunérés pour les victimes de violence conjugale afin de les aider à s’en sortir. Il s’agit d’un geste profondément humain de compassion et d’entraide. Et surtout, cela contribuerait à sauver des vies. » — Une citation de Line Lamarre, présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ affirme que son initiative est née du constat de l’augmentation fulgurante du nombre de femmes tuées dans un contexte de violence conjugale au Québec depuis le début de la pandémie.

Comme au fédéral

Les dix jours de congés rémunérés réclamés correspondent à ce qui a été offert aux employés de la fonction publique fédérale.

Au Québec, les personnes devant s’absenter du travail pour cause de violence conjugale ou sexuelle ont en ce moment droit à deux jours de congés payés par année civile.

De nombreuses manifestations ont été organisées au courant de la dernière année au Québec pour dénoncer la violence faite aux femmes, notamment à Amos (photo) le 6 décembre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Selon une compilation faite par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ , parmi l’ensemble des provinces et territoires canadiens, seule l’Alberta se montre moins généreuse que le Québec vis-à-vis des travailleuses et travailleurs victimes de violence. La province de l’Ouest ne leur offre aucun congé payé.

Modification législative

Les autres juridictions canadiennes offrent entre trois et dix jours de congés rémunérés.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec SPGQ demande au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les normes du travail ou la Loi sur la santé et la sécurité du travail afin d’y inclure l’octroi de deux jours de congés rémunérés pour les victimes de violence conjugale.