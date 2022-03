La santé des femmes, une autre source d’inégalités

Les Canadiennes ne sont pas égales dans l’accès aux spécialistes de la santé des femmes. C’est l'implacable constat que dresse Sabrina Aït-Ouali, physiothérapeute périnéale en Ontario depuis six ans. Il y a celles qui peuvent financièrement se permettre d’avoir recours à ses soins, et les autres.

Si les patientes bénéficient d’assurances maladies complémentaires, elles se font rembourser sous la catégorie physiothérapie, sinon c’est de leur poche , résume sans ambages la praticienne établie à Mississauga.

Avec un minimum de quatre à six séances, la facture peut facilement grimper jusqu’à 1000 dollars. Pourtant, dans d’autres pays comme la France, la rééducation périnéale est prescrite par un gynécologue ou une sage-femme et reste entièrement prise en charge par la sécurité sociale.

L’argument pécuniaire ne suffit toutefois pas à expliquer la faible popularité de la rééducation périnéale au Canada, nuance Mme Aït-Ouali. Encore faut-il que les femmes elles-mêmes connaissent l’existence de cette thérapie qui soigne des maux encore tabou .

Bien souvent, elles n’en ont jamais entendu parler jusqu’à ce qu’elles soient informées à travers une amie, quelquefois par leur médecin, mais d’habitude c’est le bouche à oreille entre copines , ajoute la physiothérapeute.

Physiothérapeute de la santé pelvienne et orthopédique, Sabrina Aït-Ouali est propriétaire du cabinet «Mississauga Pelvic Health» en Ontario. Photo : Sabrina Aït-Ouali

Nombre de mères ne passent pas par une rééducation du périnée après leur accouchement, alors que ce groupe de muscles tient un rôle essentiel dans le soutien des organes pelviens (vessie, vagin, rectum…). Dans certains cas, l’absence de rééducation peut contribuer à aggraver divers problèmes de vessie, intestinaux, de douleurs lors des rapports sexuels, mais aussi des maux de dos, de hanches , énumère la physiothérapeute.

Concrètement, les séances aident les patientes à mieux connaître leur corps, à leur apprendre comment activer, détendre et renforcer les muscles pelviens. Si les femmes enceintes représentent la moitié de sa patientèle, un autre tiers environ consulte pour des problèmes liés à la ménopause.

« C’est pourtant rare qu’un médecin nous réfère, je crois que la prise de conscience n’est pas encore là. » — Une citation de Sabrina Aït-Ouali, physiothérapeute périnéale à Mississauga

Le changement devrait d’abord s’amorcer au sein du cabinet du médecin de famille, estime Sabrina Aït-Ouali. C’est quelque chose qui nous manque, ça prend beaucoup de temps avant que les patientes viennent nous voir , déplore-t-elle.

Hors accouchement, la rééducation du périnée permet de traiter l'incontinence urinaire ou diverses douleurs dans le bassin. Photo : Getty Images / Ivan-balvan

Les femmes prodiguent de meilleurs soins

Selon une étude financée par Hologic, une entreprise spécialisée dans la santé des femmes (diagnostic, dépistage, chirurgie, etc.), le Canada se classe 43e sur 116 pays et territoires en matière de santé des femmes en 2020. Le pays perd surtout des points en santé mentale (86e au classement) et en santé individuelle des femmes (61e).

Plus surprenante, une étude ontarienne publiée récemment dans le Journal de l'Association médicale américaine (JAMA) a comparé l'efficacité de la pratique des hommes et des femmes chirurgiens en fonction du genre du patient.

Elle conclut que les chirurgiens en Ontario affichent des taux de mortalité postopératoires plus élevés que leurs homologues féminins. Les analyses démontrent aussi que les résultats sont pires chez les patientes traitées par des hommes.

Dre Liana Hwang, présidente de l’Association des Femmes canadiennes en médecine, mentionne d’autres études démontrant que les femmes médecins présentent de meilleurs résultats dans le traitement de leurs patients. Elles passent plus de temps avec le malade en consultation , justifie-t-elle, ce qui pourrait aussi expliquer l’écart salarial dont elles pâtissent.

Or, le barème des rémunérations dans la majorité des provinces n’encourage pas de passer plus de temps en consultation , explique Dre Hwang, en précisant qu'un médecin à temps plein peut suivre jusqu’à 2000 personnes.

Sexisme médical

Autre embûche : les femmes médecins, soit 40 % du corps médical, restent victimes de préjugés sexistes. Beaucoup de mes collègues racontent que le patient les confond avec des infirmières , témoigne cette médecin de famille établie en Alberta.

Les inégalités ne se mesurent pas qu'aux préjugés qui perdurent et aux différences de traitement entre hommes et femmes. Elles transparaissent aussi par la façon dont les femmes médecins et les soignantes pratiquent la médecine...souvent au détriment de leur vie personnelle.

Je n’ai pas d’enfant, c’est un choix que j’ai pris un peu en fonction de ma carrière, reconnaît la Dre Hwang. En étant médecin de famille, si j’avais eu des enfants, je n’aurais pas beaucoup de soutien financier pour me remplacer et continuer à suivre mes patients pendant mes absences .

Une autre enquête menée en 2016 auprès de femmes médecins dans le Journal of Women's Health a révélé que près d'une sondée sur quatre parmi celles qui avaient essayé de tomber enceinte avait reçu un diagnostic d'infertilité, soit près du double du taux affectant la population générale.