Le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait bonne figure pour le don d’organes

C'est ce que révèle le bilan de la dernière année de Transplant Québec.

Onze donneurs ont été recensés au cours de la dernière année au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 38 donneurs potentiels.

Ainsi, la région arrive au deuxième rang dans la province pour le taux de référence, soit le nombre de donneurs potentiels par 100 000 habitants, à 13,5.

Montréal arrive en tête, avec un taux de référence de 15 par 100 000 habitants. Les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et des Outaouais suivent le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec des taux de 13 et de 12,6.

Aucune transplantation n’est toutefois réalisée dans la région.

Le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu, vante les efforts de l'équipe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région affectée au don d'organes et de tissus pour expliquer ces résultats.

« Dans un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS qui a un territoire comme le vôtre, on doit des fois transférer pour un prélèvement un donneur de Dolbeau jusqu’à Saguenay. Donc, ça demande beaucoup d’efforts constants et les équipes chez vous sont au rendez-vous et ça se traduit par un niveau d’activité qui est plus élevé que dans d’autres régions. » — Une citation de Louis Beaulieu

Le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu Photo : Radio-Canada

Identifier des donneurs potentiels

Les références sont faites à Transplant Québec par tout professionnel de la santé qui identifie un donneur potentiel, en suivant les procédures en place.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS est doté d’une politique pour les dons d'organes et de tissus. Le médecin coordonnateur, Jean-Sébastien Bilodeau, et son équipe identifient les donneurs potentiels.

Des conditions bien précises doivent toutefois être réunies pour un don d’organes. Dans le cas de dons d’organes après la mort, le décès doit être survenu à l’hôpital. Un refus de la famille peut empêcher un don.

Il est ainsi important pour un donneur de faire connaître ses volontés, souligne Transplant Québec.

Un sommet en 10 ans au Québec

Pendant ce temps, le nombre de Québécois en attente d'une transplantation a augmenté de 10 % en 2021, un sommet en 10 ans.

Cette hausse s’explique par l’interruption des transplantations au début de la pandémie. Le report de transplantations a eu un impact sur les listes d’attente, en particulier pour les personnes en attente d’une transplantation rénale.

Le nombre de personnes qui reçoivent une transplantation a pour sa part chuté de près de 20 %, depuis 2019.

Les délais sont toutefois en attente d’être comblés et le directeur général de Transplant Québec se montre positif envers le futur.

D’après un reportage de Roby St-Gelais