Entrée libre : photos, Cyrano et blocs LEGO!

ENTRÉE LIBRE / Avec la reprise des théâtres et des salles de spectacles, une abondance de propositions culturelles s'offre à la population de la grande région de Québec. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Cyrano

Haley Bennett et Peter Dinklage sont en vedette dans «Cyrano», réalisé par le cinéaste britannique Joe Wright. Photo : Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc

Peter Dinklage est devenu une star internationale grâce à son interprétation de Tyrion Lannister dans Le trône de fer. Il retrouve cette fois-ci un autre personnage qui manie le verbe de façon prodigieuse, nul autre que Cyrano de Bergerac. L’acteur connaît le rôle sur le bout des doigts, puisque cette nouvelle adaptation est en fait une réinterprétation de la comédie musicale créée par son épouse, Erica Schmidt, pour le West End londonien. Saura-t-il surpasser le Cyrano de Gérard Depardieu?

Avis aux amateurs de musique indie-rock : la trame sonore a été composée par nul autre que The National.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Jean-François Blanchet

Le Festival de la banquise de Portneuf

Le Festival de la banquise de Portneuf propose une exposition de photos, dans des blocs de glace. Photo : Denis Baribault

Le Festival de la banquise de Portneuf revient en force après un an de pause avec l’exposition Sous les glaces , au quai de Portneuf. Des photos citoyennes sélectionnées lors d’un concours sont cristallisées dans des blocs de glace illuminés jusqu’à la fin de l’hiver. Le festival sera lancé samedi en formule 5 à 7 avec de la sculpture sur glace, une marche aux flambeaux chantée et du chocolat chaud.

Lancement ce samedi 26 février, dès 17 h, à la marina de Portneuf

Plus d’information sur festivaldelabanquise.ca (Nouvelle fenêtre)

Tanya Beaumont

Une expo d'animaux en blocs LEGO

Une sculpture en briques LEGO. Photo : Radio-Canada

Juste à temps pour la relâche, l'exposition Le pouvoir secret des animaux en briques LEGO s'installe aux Galeries de la Capitale. On peut y découvrir une quarantaine de sculptures d'animaux de taille réelle ou surdimensionnée. Le créateur de l'exposition, l'artiste américain Sean Kenney, y aborde certaines questions liées à l'environnement, mais surtout, il s'attarde aux pouvoirs distincts des animaux représentés. Une fiche informative accompagne ainsi chacune des 37 œuvres de cette expo ludique et stimulante pour l'imaginaire.

Valérie Cloutier

Se faire couper les cheveux par des enfants

Des jeunes de 10-11 ans peuvent vous couper les cheveux. Photo : Courtoisie

Seize enfants de 10 et 11 ans de l’école Jeunes-du-monde joueront au coiffeur l’espace de quelques jours cette fin de semaine dans le cadre de la programmation du Mois Multi. L’activité Haircuts by Children permet à des enfants de laisser libre cours à leur créativité sur la tête des adultes qui voudront bien se laisser faire. Comme dans un vrai salon de coiffure, les enfants accueilleront les clients, écouteront leurs envies et se mettront à l'œuvre. Haircuts by children est une invitation à inverser les rôles de pouvoir et à se laisser surprendre.

Il reste encore quelques places le dimanche 27 février. Pour réserver, il est nécessaire d’appeler au 418 524-7577. L’activité est gratuite.

Alicia Rochevrier