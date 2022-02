Les francophones sont-ils les grands oubliés du budget 2022 de la C.-B.?

Présenté mardi par le gouvernement de la Colombie-Britannique , le budget de l’année 2022 semble n’accorder aucune place aux services en français et à la francophonie.Des acteurs de la communauté s’en désolent et appellent à l'établissement d’une vraie politique en la matière.

Ce budget a un impact très limité sur notre communauté , déplore la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), Lily Crist.

Au-delà de l’absence de financement ou de mesures spécifiques pour la francophonie, le budget 2022 ne fait également aucunement mention de cette réalité dans la province.

Un communiqué du gouvernement à l’attention des médias est toutefois disponible en langue française.

« La réalité des francophones est mise à l’écart. » — Une citation de Lily Crist, présidente, FFCB

La présidente de la Fédération des francophones explique que la communauté a été oubliée, car la Colombie-Britannique n’a, selon elle, aucune législation linguistique, et donc aucune obligation d’investir pour [la] communauté .

Lily Crist ajoute toutefois que les francophones vont bénéficier, tout comme les autres Britanno-Colombiens, de certaines bonnes mesures.

La présidente de la FFCB fait notamment allusion à l'investissement de 22 millions de dollars pour les organismes qui viennent en aide aux victimes de violences sexuelles, ou encore aux investissements prévus en santé mentale.

Pas de nouvelles écoles francophones

Lily Crist salue également l’augmentation du nombre de places en garderies, mais là encore elle déplore que les francophones soient oubliés.

Avec le fait de ne pas avoir de places spécifiques en garderies pour les francophones, on voit qu’il y a toujours ce manque pour servir nos communautés.

Michel St-Amant, directeur général du Conseil scolaire francophone (CSF), regrette également que l’éducation en français soit laissée de côté.

Encore une fois, rien de particulier pour les francophones, il va falloir se présenter haut et fort pour mentionner qu’on a le droit à une partie de ce gâteau , explique-t-il.

Concernant la construction de nouvelles écoles, Michel St-Amant précise que les discussions avancent bien grâce, dit-il, à une approche proactive du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF .

Appel à l'établissement d’une politique

Si les francophones de la Colombie-Britannique semblent ainsi être les parents pauvres de ce budget, certains acteurs comme Lily Crist appellent à l'établissement d’une politique linguistique pour pallier ce manque et financer la francophonie.

On voit que par l’absence de fonds alloués directement à la communauté francophone, on comprend la nécessité et l’importance d’avoir une politique de services en français , affirme la présidente de la Fédération des francophones.

Cela passe également, selon elle, par un financement plus important des organismes qui accompagnent les francophones.

« Il y a beaucoup de besoins, et d’organismes qui font un travail incroyable sur le terrain. Il faut penser à eux dans un budget comme ça. » — Une citation de Lily Crist, présidente, FFCB

L’organisme La Boussole, qui vient notamment en aide à des personnes en situation d’itinérance dans le Downtown Eastside de Vancouver, est du même avis.

Nos bénéficiaires ont de multiples barrières, y compris celle de la langue. Nous sommes le seul organisme francophone qui est là pour aider ces populations, ça serait fortement nécessaire d’avoir plus de soutien , explique la présidente de l’organisme, Sophie Rasquin.