Prêts : Desjardins ne s’inquiète pas de la hausse des taux d’intérêt

L'état du marché de l'emploi serait plus déterminant pour estimer la résilience des emprunteurs, a expliqué le chef de l'exploitation de la coopérative financière de Lévis, Réal Bellemare, lors d'un point de presse visant à discuter des résultats du quatrième trimestre.

C'est certain que l'inflation et le taux d'intérêt ont un impact, mais le facteur le plus important pour des pertes de crédit, c'est le taux d'emploi. Présentement, on est dans une situation où on est quasiment à un niveau de plein emploi , a-t-il déclaré.

Tant et aussi longtemps que les gens travaillent, la population est capable d'absorber un taux d'intérêt un peu plus élevé. Elle est capable d'absorber l'inflation.

L'assouplissement des mesures sanitaires devrait fournir une bouffée d'air frais sur le plan économique, croit Guy Cormier, le président et chef de la direction. On a la capacité financière d'avoir un bon rebond de l'économie.

Le Mouvement Desjardins a fortement abaissé ses provisions pour pertes de crédit en 2021 par rapport à 2020, année où la première phase de la pandémie a forcé la coopérative financière à mettre plus d'argent de côté en cas de pertes.

En 2021, la dotation à la provision pour pertes de crédit, de 69 millions de dollars, est en baisse de 794 millions de dollars comparativement à l'exercice 2020. C'est difficile d'aller plus bas que ça , admet M. Bellemare, qui prévient que les provisions pourraient remonter vers leur moyenne historique dans l'avenir.

Une baisse de l'excédent pas représentative

Le Mouvement Desjardins a fait savoir plus tôt mercredi que ses excédents avaient fondu de moitié au cours des trois derniers mois de l'année. L'excédent avant ristourne de 393 millions de dollars est en baisse de 483 millions de dollars, ou de 55,1 %, par rapport à la même période en 2020.

Cette baisse n'est vraiment pas représentative de l'exercice 2021, affirme M. Cormier. La direction l'attribue à une accélération des investissements, mais aussi à une révision de ses hypothèses actuarielles pour les assurances de personne.

Au quatrième trimestre, la division Gestion de patrimoine et Assurance de personnes affiche une perte de 6 millions de dollars, contre un bénéfice de 109 millions de dollars à la même période l'an dernier.

La révision des hypothèses actuarielles n'est pas liée à une augmentation de la mortalité ou des réclamations associées à la COVID-19, a précisé Alain Leprohon, chef de la direction financière. Le taux d'abandon des polices d'assurance a été une variable déterminante dans le changement des hypothèses. Les clients ont eu moins tendance à laisser aller leur police dans un contexte de faibles taux d'intérêt, a-t-il expliqué. Desjardins a dû renforcer ses réserves pour tenir compte du nombre plus élevé de contrats qui se sont poursuivis. Ça n'a pas de lien avec la COVID, c'est plus une question de taux d'intérêt.

La perte du quatrième trimestre n'est pas annonciatrice d'une hausse des primes chez Desjardins, a précisé M. Bellemare. Il a indiqué que le marché de l'assurance de personnes et de dommages était hautement, hautement concurrentiel au Canada et que Desjardins ne dictait pas les prix courants.

La coopérative a aussi souligné que ses frais autres que d'intérêts sont en hausse de 404 millions de dollars à 2,7 milliards de dollars, en raison principalement de sommes investies dans des projets stratégiques.

Un nombre record de membres

Pour l'année 2021, la coopérative a enregistré une augmentation de 21,6 %, ou 523 millions de dollars, de ses excédents avant ristourne, à 2,9 milliards de dollars.

M. Cormier estime que la performance du Mouvement Desjardins en 2021 a été remarquable . Il souligne que la coopérative a accueilli des dizaines de milliers de membres, soit 64 000 particuliers et 18 000 entreprises. C'est la meilleure performance depuis 20 ans. Je pense que ça témoigne de la confiance que les gens ont envers le Mouvement Desjardins.

La provision pour ristournes en 2021, soit l'argent mis de côté en vue d'être versé sous forme de ristourne, s'établit à 387 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17,3 %, ou 57 millions de dollars, par rapport à l'année 2020. En tenant compte des commandites, des dons et des bourses d'études, Desjardins affirme avoir remis 514 millions de dollars aux membres et à la collectivité.

Au 31 décembre, le Mouvement possédait un actif total de 397,1 milliards de dollars, une progression de 9,7 %, ou de 35,7 milliards de dollars, depuis un an.