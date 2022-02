L’émission culinaire Ricardo célèbre ces jours-ci son vingtième anniversaire à la télévision de Radio-Canada. Nos archives retracent le parcours de son célèbre chef et animateur, Ricardo Larrivée.

C’est à l’âge de 35 ans que Ricardo Larrivée s’est vu offrir d’animer sa propre émission présentée tous les jours à l'antenne de Radio-Canada.

Diplômé en gestion hôtelière de l’ITHQ et en communications du Collège algonquin d’Ottawa, Ricardo Larrivée avait d’abord fait ses classes comme chroniqueur culinaire à la radio, puis à la télévision.

Avant d'animer sa propre émission, Ricardo a collaboré a bon nombre d'émissions télé et radio à l'antenne de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Rose Paillette inc.

Notre photo nous le montre en 2000, présentant une recette à l’émission Saveurs de saison qu’il co-anime durant une année avec Mireille Deyglun.

Auparavant, les téléspectateurs de Radio-Canada l’avaient découvert comme chroniqueur culinaire à la quotidienne Les p’tits bonheurs de Clémence animée de 1995 à 1998 par Clémence Desrochers. On peut aussi fréquemment l’entendre à la radio dans des émissions telles que Péchés mignons, Secrets de famille et Indicatif présent.

Sur les ondes de TVA, Ricardo Larrivée participe également aux émissions Taillefer et fille et Les saisons de Clodine.

Ricardo, 9 septembre 2002 (crédits: La Presse Télé)

Le 9 septembre 2002, à 11 h, Ricardo Larrivée lance sa quotidienne Ricardo à la télévision de Radio-Canada.

Je suis d'une fébrilité difficilement descriptible , exprime-t-il à sa toute première émission. Le bonheur est total. Tous les jours, on va avoir le plaisir de cuisiner ensemble.

Ricardo Larrivée entend s’entourer de spécialistes et de collaborateurs, notamment Pierre Gingras pour le potager, Alain Bélanger pour les vins et sa femme Brigitte Coutu pour la nutrition.

Ça sera simple et facile, assure le chef et animateur. Une promesse qui a fait la signature de son émission et des projets qui suivront.

Entrée des artistes, 19 juin 2006

« L'enfant qu'il était, il adorait cuisiner et avait un besoin viscéral de s'exprimer. Eh bien, il s'est inventé une vie où il peut cuisiner et parler à volonté. » — Une citation de L'animatrice Marie-Claude Lavallée

Dans cette longue entrevue qu’il accorde à l’émission Entrée des artistes du 18 juin 2006, Ricardo Larrivée révèle quelques aspects méconnus de son parcours.

Comme son poste permanent de technicien à la station radio de Radio-Canada en Saskatchewan dans lequel il se sentait bien malhabile, mais qui lui a permis de faire ses premiers remplacements en ondes, puis d'éventuellement conjuguer ses deux passions : la cuisine et les communications.

Jeune, j'avais peur de ne pas réussir ce que j'allais entreprendre , confie Ricardo Larrivée à l’animatrice Marie-Claude Lavallée. Son goût du bonheur le pousse cependant à opérer un tournant dans sa vie.

La cuisine, c'est notre meilleur allié, exprime-t-il au cours de cet entretien qui aborde les valeurs qui le guident dans son quotidien. C'est un ami parce qu'il nous rend la vie plus simple, plus heureuse, plus proche des gens qu'on aime.

On n'a pas besoin de tout réussir ce dont on rêvait, mais il faut au moins l'essayer , croit Ricardo Larrivée. Le chef et animateur est alors en discussion avec la chaîne de télévision Food Network pour concevoir une nouvelle émission culinaire qu’il piloterait en anglais.

Montréal ce soir, 13 septembre 2002

Comme le montre cet échange avec le journaliste-animateur Raymond Saint-Pierre au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 13 septembre 2002, Ricardo Larrivée intervient dans différents programmes en plus d’animer sa quotidienne sur les ondes de Radio-Canada.

Il lance bientôt un magazine, des livres de cuisine, en plus de collaborer chaque fin de semaine avec le journal La Presse par le biais de recettes.

Ricardo and Friends, son émission sur la chaîne Food Network, s’amorce en 2006. Une expérience qui l’amènera à vendre les droits de son émission ainsi que son image de marque à travers le monde et dans différentes langues.

C'est juste de la TV, 18 janvier 2013

Donner son nom et créer une image de marque à partir d’un succès télévisuel, c’est le sujet dont il est question à l’émission C’est juste de la TV du 18 janvier 2013 sur les ondes d'ICI ARTV.

Autour de la table, l'animateur André Robitaille et ses collaborateurs Olivier Robillard Laveaux, Anne-Marie Withenshaw et Liza Frulla s’intéressent au cas de Ricardo, la gamme de produits que Ricardo Larrivée a développés avec le nom de son émission.

Ça frappe la première fois que tu vois ta face sur un magazine , témoigne Ricardo Larrivée. Tu ne sais pas trop comment réagir à la caisse . Avec le temps, l’homme d’affaires a appris à se détacher de son prénom, de sa marque, tout en portant une responsabilité.

Sans la télévision, je ne serais pas devenue une personnalité connue et je n'aurais pu développer une marque, croit Ricardo Larrivée. L’évolution de son entreprise s’est faite ensuite faite graduellement tout en respectant le mandat que son équipe s’était donné, soit de rapprocher les gens et d’être orienté vers la famille et les amis.

L’homme d’affaires souligne aussi l’importance de créer ses propres recettes, de miser sur ses idées et d’en détenir les droits d’auteur.

L'avenir est rose pour ceux qui possèdent leur contenu, concluent les participants à cette discussion. En 2013, l’émission de télévision qui vient avec la marque Ricardo est vendue dans une cinquantaine de pays.

J'espérais rester là trois ans pour sauver mon orgueil , confie Ricardo Larrivée en riant. L’émission Ricardo franchit plutôt en 2022 son vingtième anniversaire avec à sa barre un chef cuisinier qui porte de plus en plus de chapeaux.