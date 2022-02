Lexi Daken : le défenseur des enfants et de la jeunesse presse la province d’agir

Pour mieux comprendre : Dix recommandations pour améliorer la prévention du suicide au Nouveau-Brunswick

Lexi Daken, 16 ans, s’est enlevé la vie le 24 février 2021. Quelques jours plus tôt, l'adolescente de Fredericton avait attendu pendant huit heures à l’hôpital sans pouvoir consulter un psychiatre et s’était fait renvoyer chez elle.

Mardi, la mère de l’adolescente condamnait le fait de n’avoir vu aucun changement en profondeur dans le système de santé, un an après la tragédie.

La famille de Lexi a été très généreuse de partager son histoire pour que l’on [puisse] apprendre , croit Kelly Lamrock.

Le défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick compte surveiller le gouvernement pour que le rapport produit dans la foulée de la mort de la jeune Lexi Daken ne soit pas tabletté.

Il a l’intention de dresser, au mois de mars, la liste des recommandations qui ont été mises en place par le gouvernement, et ce qu’il reste à faire.

C’est notre intention que ce rapport ne soit jamais oublié. C’est un rapport avec beaucoup de détails et beaucoup de substance , explique Kelly Lamrock. Et maintenant c’est à nous de faire ce que l’on peut pour s’assurer que ce soit suivi.

Des changements possibles « maintenant »

Bien que Kelly Lamrock reconnaît que plusieurs recommandations demandent du temps avant d’être mises en place, il croit que certaines peuvent être appliquées rapidement.

Il cite en exemple le programme Le Maillon qui a vu son financement réduit ces dernières années.

Cette initiative vise à accompagner les jeunes adolescents dans les écoles de la province. Il fait notamment le lien entre un jeune en crise et les services qui lui sont offerts dans la communauté.

Ça prend seulement 40 000 $, si l’on veut vraiment lancer ça , clame Kelly Lamrock. C’est quelque chose que le ministère peut faire maintenant.

Dans le rapport préliminaire de l’ancien défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, Norman Bossé sorti en juin 2021 et intitulé Une question de vie et de mort, la recommandation était formulée ainsi : soutenir et développer de façon continue le programme Le Maillon tout en mettant au point un service de soutien par téléphone et un outil facilement accessible (par exemple une application mobile) afin d’informer et de guider les jeunes, les parents et autres intervenants.

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick FJFNB réclame aussi des actions concrètes

La fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick souhaite également des actions concrètes et rapides.

Son président, Simon Thériault, indique que la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick FJFNB appuie le programme Le Maillon et demande à ce qu’il soit financé.

C’est évidemment une crainte qu’on a et qu’on observe à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick FJFNB que le rapport se retrouve sur une tablette , ajoute-t-il.

L’Association qui représente les jeunes adolescents francophones de la province remarque qu’il y a des besoins urgents en matière de santé mentale en ce moment.

C’était déjà un problème avant la pandémie , rappelle Simon Thériault. Avec la pandémie, c’est un problème qui s’est aggravé .

De son côté, Kelly Lamrock confirme qu'il ne lâchera pas l'affaire. Dans la mémoire de Lexi, on va assurer que le dialogue pour améliorer le monde pour les autres, ça va continuer , dit-il.

Selon lui, il faut s’assurer qu’une telle histoire comme ce qui s’est passé avec Lexi Daken ne se reproduise pas, d'une part pour protéger les jeunes, mais aussi par respect pour les parents et à la mémoire de l’adolescente.

