Daniel Bartholomew-Poyser, premier chef d’orchestre noir de l’OCNA

Le natif de Calgary, dont la nomination a été annoncée mercredi par le Centre national des Arts d'Ottawa CNA , occupera le poste de premier chef des concerts jeunesse et partenaire de création pour une durée de trois ans.

« [Pour moi], ça représente plein de choses. C’est [une] responsabilité envers les jeunes, pour qui faire des concerts, créer des expériences novatrices et intéressantes ; une responsabilité envers ma communauté noire ; et une responsabilité envers l’art. » — Une citation de Daniel Bartholomew-Poyser, premier chef des concerts jeunesse à l’OCNA

Pour celui qui, avant de devenir chef d’orchestre, était autrefois professeur de musique, ce nouveau poste constitue un défi stimulant.

Je veux transmettre [aux jeunes] l’amour de la musique orchestrale. Si je peux [leur offrir] une expérience qu’ils ne vont jamais oublier, pour moi, c’est un grand succès , renchérit-il.

Dans le cadre de son mandat, Daniel Bartholomew-Poyser travaillera notamment sur les projets des Aventures familiales et des matinées scolaires de l’Orchestre du Centre national des arts OCNA , en plus de coordonner des visites dans les écoles et les programmes d’éducation aux adultes.

Avant de se joindre à l’Orchestre du Centre national des arts OCNA , il a notamment œuvré comme premier chef des concerts éducatifs et ambassadeur communautaire de l’Orchestre symphonique de Toronto. Il s’est également produit avec, entre autres, l’Orchestre symphonique de Vancouver, l’Orchestre symphonique d’Edmonton et l’Orchestre philharmonique de Calgary.

Un projet sur les racines du reggae

Le nouveau chef débute son mandat en travaillant sur le projet Reggae Roots, dont l’objectif est de montrer la variété de couleurs et de sons de l’orchestre.

Il faut qu'on arrête de penser à l'orchestre comme si c’est seulement une manière d'écouter Mozart ou Beethoven, [et réfléchir à] ce que la clarinette peut faire pour le reggae, ce que le hautbois peut faire pour le ska , fait valoir M. Bartholomew-Poyser.

Avec l’aide de la chanteuse de reggae néo-écossaise d’origine jamaïcaine, Jah’Mila, une série de vidéos pédagogiques racontant l’histoire du reggae et son influence sur les musiques d’à travers le monde sera mise en ligne en mars.