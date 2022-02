Le combat de l’Hôpital Montfort a influencé le parcours professionnel de ces personnalités

La députée Amanda Simard au Club canadien de Toronto, le 22 janvier Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

C'est gravé dans ma mémoire

Amanda Simard n’avait que huit ans lorsqu’elle a accompagné son père au Grand Ralliement , le 22 mars 1997. À cet âge, elle n’avait pas compris le véritable sens de ce rassemblement. Pour elle, il ne s’agissait que d’une grande fête. C’est 20 ans plus tard, au plus fort de la crise linguistique, qu’elle a réellement saisi toute l’importance de ce moment.

L’élue provinciale de Glengarry—Prescott—Russell sera à jamais reconnue comme la députée qui a claqué la porte de son parti en 2018 par solidarité avec la communauté franco-ontarienne, victime encore une fois de la logique économique du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario.

À l’époque, son geste a chaudement été applaudi. Les éditoriaux n’ont pas manqué de souligner le courage de la jeune femme qui, à 28 ans, a tenu tête à son chef, le premier ministre Doug Ford.

Des centaines de personnes ont manifesté en appui aux Franco-Ontariens le 1er décembre dernier Photo : Radio-Canada / Gilles Taillon

Amanda Simard soutient avoir puisé son courage dans un souvenir d’enfance, une fête à laquelle son père l’avait emmenée — il y a plusieurs années — au centre-ville d’Ottawa.

La petite fille avait été impressionnée par les drapeaux verts et blancs, les chansons, l'énergie de la foule et la présence marquée sur la scène de Gisèle Lalonde et du sénateur Jean-Robert Gauthier.

Je ne savais pas trop ce qui se passait, mais je me souviendrai toujours que c’était un moment marquant dans ma vie , réalise Amanda Simard. Je ne l’ai peut-être pas réalisé au début, mais avec les années et du recul, je vois que cela a eu un impact dans mon parcours.

« Quand je voyais une injustice, je me suis souvenu de ça. Je me suis dit : non plus jamais on va revivre quelque chose comme ça! » — Une citation de Amanda Simard, députée, Glengarry—Prescott—Russell

Après son départ du Parti progressiste-conservateur, Amanda Simard a essuyé de cinglantes rebuffades de la part de ses anciens collègues. Elle a même fait l’objet de propos condescendants de la part d’un ancien premier ministre.

Je pense que durant la crise linguistique de 2018. Sans jamais faire de lien, je sais que ça m'a donné de la force [de continuer] , confie la députée. De voir des femmes fortes comme Gisèle Lalonde, ça m’a vraiment inspiré et donné la confiance de me tenir debout pour nos valeurs et pour notre langue.

Félix Saint-Denis Photo : Radio-Canada / Serge Olivier

C'était comme couper le respirateur aux Franco-Ontariens

Le mouvement de S.O.S. Montfort, du Grand Ralliement à la victoire historique , a inspiré une petite gang de l’est ontarien dont j’ai fait partie à créer le méga spectacle l'Écho d’un peuple, raconte l'animateur culturel, Félix Saint-Denis.

Suite à la saga de l'Hôpital Montfort, poursuit celui qui était à l’époque agent de développement à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), il y a eu un espèce de momentum, une grande énergie, une grande étincelle pour raconter notre histoire .

Tout était réchauffé, tout était là, tous les éléments étaient en place au niveau de la fierté, de la motivation, de l'engagement et du bénévolat pour créer cet immense spectacle-là qui a été présenté à au-delà de 350 000 personnes , dit-il.

Les comédiens de L'Écho d'un peuple rappellent des moments de l'histoire des Franco-Ontariens. Photo : Radio-Canada

En 1997, Félix Saint-Denis était déjà, à 30 ans, un jeune militant accompli. C’est lui qui a créé les premiers Jeux franco-ontariens. Il a aussi été l’organisateur de plusieurs manifestations qui ont permis aux francophones d’obtenir des collèges de langue française, dont La Cité collégiale à Ottawa et le Collège Boréal, qui dessert le nord et le sud de la province.

Lui et sa gang de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne FESFO étaient aux premières loges lorsque Gisèle Lalonde a lancé pour la toute première fois, en conférence de presse, Montfort, fermé, jamais! qui a marqué ainsi le coup d'envoi du mouvement S.O.S. Montfort.

« Quand c’est arrivé, on s’est dit ok, on va retourner au combat. [On se doutait] que ça allait peut-être prendre une envergure nationale tellement la nouvelle était aberrante. » — Une citation de Félix Saint-Denis

En compagnie de ses collègues de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne FESFO , Félix Saint-Denis a fait la tournée des écoles secondaires de la région d’Ottawa et a réussi à mobiliser suffisamment de jeunes — plus de 1500 étudiants — pour créer une immense chaîne humaine autour de l’Hôpital Montfort.

C’était phénoménal, ce qui se passait là , se souvient-il. Il y avait une synergie vraiment intéressante de ce côté-là , qui s’est maintenue deux jours plus tard, jusqu'au Grand Ralliement.

C'est là qu'on a commencé à rêver grand , indique Félix Saint-Denis, et que le projet L'Écho d'un peuple a germé dans leur tête. L'histoire franco-ontarienne est une histoire de combat perpétuel, lance-t-il, c’est important de la raconter et de ne pas l’oublier.

Mona Fortier est ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Tout le monde a voulu jouer un rôle pour faire la différence

La présidente du Conseil du trésor Mona Fortier peut encore entendre encore la voix aigue de Gisèle Lalonde quand cette dernière a proclamé devant plus de 10 000 spectateurs Montfort, fermé, jamais! Ce cri de ralliement, dit la ministre, imprègne toujours son esprit 25 ans plus tard.

Difficile de dissocier Mona Fortier de la circonscription d’Ottawa-Vanier qu’elle représente depuis le 3 avril 2017. La députée libérale de 50 ans fait partie des meubles. Elle est née à l’Hôpital Montfort. Elle a grandi, travaillé et fondé une famille dans ce bastion francophone de la capitale.

Mona Fortier se souvient très bien du séisme qui a secoué la communauté francophone, le 24 février 1997 . C’est comme si le ciel était tombé sur la tête des Franco-Ontariens.

« On venait de recevoir un coup de barre pas mal fort. » — Une citation de Mona Fortier, députée Ottawa-Vanier et présidente du Conseil du trésor

J’étais estomaquée. On n'en revenait pas, tout le monde! On n'avait pas de médias sociaux pour partager ça. C'était les coups de téléphone. On se parlait. On se rencontrait. On essayait de comprendre ce qui se passait , relate la ministre, qui se souvient d’avoir été envahie par un sentiment d’urgence. Il fallait se lever et il fallait se lever vite!

Cette journée-là, le mouvement S.O.S Montfort prend forme rapidement avec à sa tête Gisèle Lalonde. À cette époque, Mona Fortier est la présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Elle a l’habitude des mobilisations. Elle aussi met la main à la pâte.

Je n'étais pas nécessairement à la table, mais quand on nous a demandé si on voulait participer, par exemple, au 22 mars, à la manifestation, j'étais présente! , raconte la députée.

Le grand rassemblement SOS Montfort, le 22 mars 1997, à Ottawa Photo : Gracieuseté Hôpital Montfort

Cette soirée restera à jamais gravée dans sa mémoire, dit-elle émotive, en évoquant la présence d’un homme qu’elle respecte au plus haut point, le sénateur Jean-Robert Gauthier.

Je pense que c'est là que j'ai eu ma piqûre de vouloir faire une différence. Oui, j'ai manifesté, mais après ça j'ai réalisé qu'il n'y avait pas juste la manifestation [qui compte] , explique celle qui a toujours voulu faire de la politique.

Il y a un temps pour faire de la manifestation, dit-elle, mais il y a aussi un temps pour bâtir, pour être structurant et travailler autour des tables.

La saga Montfort a été une expérience de vie qui a permis à Mona Fortier de parfaire ses connaissances au niveau de la gouvernance et de jouer son rôle de députée d’Ottawa-Vanier et de présidente du Conseil du trésor.

Marie-Maude Denis Photo : Radio-Canada

Choisir le Français en Ontario, c’est un choix conscient

Marie-Maude Denis, l’animatrice de l'émission Enquête diffusée à Radio-Canada, est tellement identifiée à la télévision québécoise qu’il est facile d’oublier que cette Franco-Ontarienne a grandi à Ottawa dans le quartier Beacon Hill.

Et comme la plupart des familles qui habitaient dans son quartier, l’Hôpital Montfort a toujours fait partie du paysage du clan Denis.

On passait devant cet hôpital tous les jours. C’est là que ma petite sœur est née. C’est là qu’on se rendait pour les petits bobos et les bras cassés , se remémore Marie-Maude Denis. On n’a jamais senti que ça pouvait être menacé.

En 1997, toutefois, l’annonce de la fermeture de l’hôpital par la Commission de restructuration des services de santé de l'Ontario est venue changer bien des perceptions chez Marie-Maude et ses collègues de classe.

Sur ma rue, il y avait plein de francophones qui se parlaient en anglais. C’était comme ça. Je ne m’étais jamais vraiment posé de question , se rappelle l'animatrice.

Mais au moment des événements de Montfort, je pense qu’on a collectivement pris conscience de la menace aux services en français, à notre existence même… On a commencé à parler d’assimilation.

« Ç’a été un électrochoc pour la jeunesse où on a compris l’importance de s’identifier comme Franco-Ontarien et découvert une fierté. » — Une citation de Marie-Maude Denis

Marie-Maude se souvient très bien de cette semaine de grande fébrilité qui a entouré l’annonce de la fermeture.

Avec le consentement plus ou moins explicite de leurs professeurs, Marie-Maude et ses amis sèchent leurs cours pour former une chaîne humaine, organisée par Félix Saint-Denis et son équipe, autour de l’Hôpital Montfort.

Plus de 1500 élèves ont pris part à une chaîne humaine autour de l'Hôpital Montfort pour démontrer leur attachement à cet établissement de santé (archives). Photo : Radio-Canada

Voir des jeunes, qui n’étaient pas spécialement préoccupés auparavant par leurs conditions de Franco-Ontariens, de leurs droits ou de l’importance de parler en français, mobilisés par cette cause-là, je pense que tout le monde a vécu un moment , estime l’animatrice avec du recul.

Moi, c’est à partir de ce moment-là que j’ai compris qu’être franco-ontarienne c’est d’assumer son identité de par sa fierté , soutient Marie-Maude Denis.