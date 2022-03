Les biais cognitifs ou quand le cerveau nous joue des tours

Vous avez peut-être vu le film satirique Déni cosmique (Don’t Look Up, en anglais), qui raconte l’histoire d’une immense comète qui va frapper la Terre. Des scientifiques tirent la sonnette d’alarme, mais se butent à l’indifférence généralisée. C’est une métaphore du danger du réchauffement climatique qui nous guette. Ce film expose aussi des biais cognitifs qui nous rendent vulnérables à la désinformation.

Dans Déni cosmique, les chercheurs qui ont identifié la comète implorent la présidente des États-Unis et les médias de relayer leur message et d’agir au plus vite : nous allons tous mourir dans six mois lorsque la comète percutera notre planète.

Mais ils font face à un mur d’indifférence. Les médias préfèrent traiter de mondanités, le pouvoir politique est en déni ou trop préoccupé par sa réélection et les intérêts économiques dominants veulent tirer profit de l’affaire au détriment du bien collectif.

Ce film dénonce les travers de nos sociétés, mais révèle aussi des biais cognitifs qui sont présents chez nous tous. Il s’agit de mécanismes psychologiques essentiels à notre cerveau, qui doit traiter et trier chaque jour des tonnes d’informations en très peu de temps. Ce sont aussi ces fameux biais cognitifs qui font que l’on est la proie de la désinformation.

Le biais de confirmation

Dans le film, beaucoup pensent que l’arrivée de la comète est une fausse nouvelle, ce qui est entretenu par des politiciens ou des individus en ligne.

Ils refusent d’accepter la réalité – consciemment ou inconsciemment –, soit parce qu’elle est trop dure, soit parce qu’elle brime leurs désirs et va à l'encontre de leurs besoins. C’est ainsi que la désinformation se répand comme une traînée de poudre, qui fait qu’on nie l’existence de la comète.

Ici entre en jeu le biais de confirmation, bien connu en psychologie. On tend à sélectionner les informations – vraies ou fausses – qui renforcent nos préconceptions, nos croyances. Et on met de côté les informations que l’on ne veut pas entendre, comme l'expliquait le psychologue et neuroscientifique Albert Moukheiber  (Nouvelle fenêtre) lors d'une conférence en novembre dernier.

C’est un mécanisme très ancré dans notre cerveau, qui a permis aux humains de survivre depuis la nuit des temps, mais qui peut aussi nous nuire collectivement.

Sur le plan individuel, il permet de réduire l'inconfort provoqué par l'incertitude en plus de nous faire prendre des décisions rapidement, sans trop nous poser de questions. Cela nous fait économiser du temps et des efforts : il serait en effet trop long et fastidieux d'analyser dans le détail toutes les informations qui nous sont destinées chaque jour. Mais dans une société complexe, cela peut devenir problématique.

Dans Déni cosmique, la Maison-Blanche entretient l’idée qu’une élite qui se croit supérieure au peuple a inventé l’histoire de la comète pour maintenir ses privilèges.

« Vous savez pourquoi ils veulent que vous regardiez le ciel? Parce qu’ils veulent que vous ayez peur. Ils aimeraient que vous regardiez le ciel pour continuer à vous regarder de haut. Ils croient qu’ils sont mieux que vous! » lance la présidente Janie Orlean, devant ses partisans.

Meryl Streep incarne la présidente Janie Orlean dans « Déni cosmique ». Photo : Associated Press / Niko Tavernise/Netflix

C’est ainsi que ces affirmations deviennent virales, car elles trouvent une résonance chez une grande partie de la population. Ces idées sont plus faciles à accepter ou semblent plus crédibles pour certains que le fait que la comète va percuter la Terre – ou, dans notre monde réel, que le réchauffement climatique s’accélère et est causé par l’humain.

La diffusion de la responsabilité ou l’ effet spectateur

Dans le film, malgré l’urgence d’agir pour détruire la comète, des dirigeants et des citoyens se tournent les pouces ou détournent le regard. En visionnant le film, on se dit : mais est-ce que quelqu’un va finir par prendre au sérieux ce satané problème?

Ici entre en jeu un autre biais cognitif qui fait que l’on ne passe pas à l’action même si on juge que ce serait important de le faire. C’est ce que les psychologues nomment la diffusion de la responsabilité ou l’ effet spectateur .

Les expériences en psychologie ont montré que si on est seul à pouvoir agir en un lieu et à un moment donné pour régler une situation urgente – pour aider une victime d’une agression, par exemple – en général, on intervient. Mais plus il y a de témoins de la scène, moins chaque personne se sent interpellée. On s’observe l’un l’autre dans l’attentisme. Dans un très grand groupe, le résultat est souvent que personne n’agit.

C’est un peu ce qui se passe avec les changements climatiques, ou avec la comète, dans le film. C’est aussi un phénomène qui est à l’œuvre dans la prolifération de la désinformation, comme l'explique la chercheuse en neurosciences Sonia Lupien, en entrevue à l'émission Médium large.

Très peu de gens vont intervenir pour stopper la diffusion d’une fausse nouvelle ou en confirmer la véracité. Cela demande du temps et des efforts. La responsabilité est diluée, parmi tous les utilisateurs d’un réseau social, par exemple. Beaucoup se disent : Pourquoi agirais-je, moi?

Une scène du film « Déni cosmique » où les scientifiques, interprétés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, tentent d'alerter les médias et la population sur le danger imminent que représente une comète. Les animateurs, interprétés par Cate Blanchett et Tyler Perry, tournent la situation en rigolade. Photo : Niko Tavernise/Netflix

L’impuissance acquise

Un autre biais cognitif est celui de l’impuissance acquise. Même parmi ceux qui sont convaincus des effets dévastateurs de la comète dans Déni cosmique (ou des changements climatiques, dans le monde réel), beaucoup n’agissent pas, car ils se sentent impuissants. On a l’impression que c’est impossible de changer les choses, malgré tous les efforts qu’on y mettrait. Ça semble trop gros, c’est une fatalité.

On peut faire le parallèle avec la désinformation. À quoi bon essayer de changer les choses, c’est plus grand que moi. Mais il s’agit d’une perception. La somme des petits gestes individuels peut altérer le cours des événements si suffisamment de gens mettent l’épaule à la roue.

Biais de halo et biais de popularité

Ce sont deux biais cognitifs qui sont très bien représentés dans le film et qui sont aussi au cœur de la propagation des fausses informations. Le biais de halo est le fait qu’on tend à croire davantage une nouvelle ou une information quand elle est relayée par une vedette ou une personne connue. Dans le film, le fait que la présidente des États-Unis – une personne qui jouit d’une grande popularité et qui est au centre de l’attention médiatique – appuie une théorie du complot sur la comète contribue à la propagation de la désinformation à la vitesse de l’éclair.

Le biais de popularité, lui, vient renforcer le tout. Le phénomène est que si beaucoup de gens partagent une nouvelle sur les réseaux sociaux, on a plus tendance à croire qu’elle est véridique, comparativement à la même nouvelle propagée par un petit nombre d’utilisateurs.

Finalement entre en ligne de compte le rôle des émotions, un autre biais cognitif. Les fausses nouvelles et ceux qui les créent misent sur le fait qu’on réagit fortement à la peur, à la surprise ou au dégoût. Les contenus qui provoquent chez nous de telles émotions seront davantage consultés et partagés.

Des clés pour déjouer nos biais cognitifs

Il existe des trucs pour reconnaître nos biais cognitifs et éviter de tomber dans le panneau de la désinformation. D’abord, on peut remettre en question ce que l’on entend, ce que l’on voit, ce qu’on lit comme information.

Il faut prêter attention au messager d’une nouvelle (est-ce un média reconnu, une institution, une personne crédible?) et chercher les sources. Est-ce qu’on cite des faits, des chiffres? Est-ce qu’il y a un intérêt dissimulé derrière l’histoire qu’on veut nous faire gober? On peut s’informer davantage sur le sujet, consulter d’autres sources.

Il est important également de prendre conscience du rôle de nos émotions, de leur impact sur ce que l’on consomme et ce que l’on partage comme information. Ça vaut le coup de prendre un pas de recul devant une nouvelle surprenante, rocambolesque ou qui semble trop belle pour être vraie.

Nous avons tous un rôle à jouer – auprès de nos proches, de nos amis, de nos réseaux – dans la propagation des fausses informations.

En agissant là où on peut le faire, on peut changer la donne.