Jugement important sur la prostitution attendu en Cour d’appel de l’Ontario

La province conteste le verdict d'un tribunal inférieur qui a invalidé, en avril 2021, trois articles de la loi, parce qu'ils ont enfreint les droits à la sécurité et la liberté d'expression d'un individu arrêté pour prostitution.

L'interprétation de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation de 2014 a été au centre des plaidoiries devant le plus haut tribunal de l'Ontario.

Le gouvernement Harper avait adopté le modèle scandinave après sa défaite au sujet de l'arrêt Bedford de la Cour suprême du Canada en 2013. Photo : Radio-Canada

Les articles controversés de la Loi portent sur l'offre publicitaire de services sexuels, l'obtention d’un avantage matériel ou pécuniaire en échange de tels services et la participation d'une tierce partie à des activités liées à la prostitution.

L'appel de la province concerne la cause de N.S., un(e) travailleur(se) du sexe qu'on ne peut identifier et dont les arguments au procès criminel sont toujours frappés d'un interdit de publication.

N.S. avait été acquitté(e) à la suite d'un recours constitutionnel de la défense lors du procès en Cour supérieure de l'Ontario à Newmarket.

Inspirée du modèle scandinave, la loi fédérale criminalise dorénavant l'achat de services sexuels plutôt que l'offre de tels services. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Le juge de première instance avait décrété que ces trois articles étaient anticonstitutionnels et les avaient aussitôt invalidés.

La Couronne avait toutefois obtenu un sursis devant les tribunaux en attendant d'être entendue en appel, si bien que les corps de police en Ontario ont continué d'appliquer la loi en matière de prostitution dans la province.

Position de la province

Le gouvernement de l'Ontario affirmait en appel que le juge de première instance avait mal interprété les articles en question et qu'il avait manqué à les analyser dans une perspective globale.

La restriction sur la publicité entourant des services sexuels doit par exemple permettre, selon la Couronne, de réduire la demande de tels services dans la société et non de rendre le travail des prostituées plus sécuritaire.

Selon le gouvernement, l'objectif de la loi est de décourager la prostitution, de dissuader quiconque de s'y adonner et d'en éliminer si possible la pratique dans une large mesure.

Dans le modèle scandinave, ce sont les clients qui sont maintenant pénalisés et non plus les prostituées. Photo : Radio-Canada

La Couronne soutenait que la loi n'a pas pour simple objectif d'immuniser les prostituées contre toute poursuite criminelle, bien qu'elle leur permette de prendre certaines mesures de sécurité sans que celles-ci mènent à des accusations criminelles.

Elle avait rappelé que la prostitution reste illégale au pays, mais que la législation considère que les travailleurs du sexe sont des victimes à qui elle reconnaît bien une immunité, mais seulement pour certains aspects de leurs activités.

La Couronne soulignait que le juge de première instance avait commis une erreur dans son interprétation de la loi, en concluant à tort que le Parlement fédéral avait rendu légale la vente de services sexuels.

L'obtention d'un avantage matériel (le proxénétisme) et toute publicité sur des services sexuels sont toujours prohibées au Canada. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement avait par ailleurs ajouté que le magistrat avait confondu l'interdiction de la publicité entourant la vente de services sexuels et la communication entre le travailleur du sexe et le client potentiel.

La publicité n'empêche pas, selon lui, les travailleurs du sexe de partager des informations sur de mauvais clients ou encore de texter, de téléphoner et d'envoyer un courriel à leurs clients.

La Couronne avait invité la Cour d'appel de l'Ontario à annuler le verdict d'acquittement contre N.S., à ordonner un nouveau procès et à réinstaurer la validité des trois articles controversés et la constitutionnalité de la loi.

Arguments de N.S.

La défense de N.S. soutenait au contraire que l'un des objectifs essentiels de la loi consistait bien à protéger les travailleurs du sexe, mais que la loi criminalise toutes les activités liées à leur métier.

Elle citait en exemple le travail en coopérative des travailleurs du sexe qui voudraient partager les revenus de leur travail ou l'embauche de tierces parties comme un agent de sécurité, un chauffeur ou une réceptionniste dans un salon de massage.

Elle affirmait que la législation ne peut accorder une certaine immunité aux travailleurs du sexe et rendre en même temps certaines de leurs activités plus dangereuses, alors que l'objectif de l'immunité consiste justement à les protéger dans leur travail.

La défense de N.S. soutient que le modèle actuel au Canada met plus que jamais les travailleurs du sexe à risque d'être violentés ou exploités. Photo : Getty Images / Delmaine Donson

Selon elle, l'interdiction de la publicité entourant des services sexuels complique leur travail, puisque la publicité permet aux prostituées de minimiser la confrontation avec des clients potentiellement violents et de filtrer les clients indésirables lors d'un premier contact au téléphone ou par courriel.

Or, la défense soulignait que l'interdit sur la publicité force les travailleurs du sexe à communiquer de façon clandestine ou par code, ce qui les empêche de bien choisir des clients ou de bien communiquer avec eux.

Elle avait donc demandé à la Cour d'appel de l'Ontario de respecter le verdict du tribunal inférieur et de confirmer l'acquittement de son(sa) client(e).

La cause est importante, parce que le verdict du tribunal de Newmarket a semé la confusion en Ontario, où une demi-douzaine de causes semblables avaient été soumises aux tribunaux.

Dans certains cas, des juges ont rendu des avis contraires.

Il n'y a donc encore aucun consensus dans la province sur la constitutionnalité de la loi fédérale en matière de prostitution.