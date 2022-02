Un périple mystérieux dans les montagnes du Nord-Ouest de l’Écosse. Un voyage dans les souvenirs d’enfance d’un homme avec son grand-père. Un parcours difficile vers la maternité. À l’occasion du 43 e Salon du livre de l’Outaouais, voici l’univers de cinq autrices et auteurs invités, dans lesquels vous pourrez vous plonger.

Highlands, de Fanie Demeule

« Highlands », de Fanie Demeule. Photo : Radio-Canada / Photo : Québec Amérique

Une mère de famille, une étudiante au doctorat et une jeune femme fuyant une relation toxique : trois voyageuses parcourent les Highlands d’Écosse pour faire face à leurs angoisses respectives. Elles ne se connaissent pas. Mais, guidées par une force étrange, leurs routes finiront par se croiser.

Dans son roman Highlands, l’autrice Fanie Demeule entraîne les lecteurs dans un voyage captivant à travers les montagnes et les paysages écossais.

« Le temps est plus calme lorsque nous débarquons à Lochboisdale. Seulement un ciel lourd, brumeux, plus grand qu’ailleurs. Dreich. Les montagnes de l’île se ressentent plus qu’elles ne se voient. Une présence massive. » — Une citation de Extrait de : Highlands, de Fanie Demeule

L’ambiance est « dreich » – mot gaélique signifiant « terne » et « sombre », utilisé à plusieurs reprises dans le roman – voire inquiétante. Car au fil de leur séjour, d’Edinburgh à Shieldaig, en passant par Inverness et Torridon, les trois femmes seront confrontées à des phénomènes étranges.

Orange pekoe, de Benoît Bordeleau

« Orange pekoe », de Benoît Bordeleau. Photo : Radio-Canada / Photo : Les éditions de la maison en feu

Originaire de Buckingham, Benoît Bordeleau signe Orange pekoe, un deuxième livre, publié en août dernier aux éditions de La maison en feu.

Construit comme une collection de courts textes empreints d’une douce poésie, ce récit fragmenté explore le thème du deuil – dans ce cas-ci, la perte du grand-père – à travers les lieux, les souvenirs d’enfance (aussi fragiles et flous soient-ils, parfois) et les objets du quotidien que l’on associe à l’être perdu.

« L’usure du grand-père – il n’aurait pas dit vieillesse – se sera résumée aux sièges occupés : celui de sa chaise d’écolier, la pliante des jours de fête, celle du bout de la table, celui de son tracteur, de sa berçante. Sa chaise roulante. Finalement le lit quand sa charpente a cédé. » — Une citation de Extrait de : Orange Pekoe, de Benoît Bordeleau

Que reste-t-il lorsque ces souvenirs commencent à s’effacer, mis à part de petites boîtes remplies de photographies et un garde-robe de chemises qui ne seront plus jamais portées?

Infertilité : Traverser la tempête, de Véronique Leduc

« Infertilité : Traverser la tempête », de Véronique Leduc. Photo : Radio-Canada / Photo : Parfum d'encre

La journaliste Véronique Leduc compare son parcours de fertilité à une tempête.

Injections, médicaments, inséminations et fécondations in vitro se sont enchaînés pendant cinq ans, dans l’espoir de devenir maman. Le tout accompagné de culpabilité, d’incompréhension et de commentaires douloureux, quoique bien intentionnés, de ses proches.

Dans ce livre joliment illustré par Mathilde Corbeil, Véronique Leduc raconte son histoire, pour briser les tabous reliés à l’infertilité et permettre aux femmes qui, elles aussi, affrontent cette tempête, de se sentir moins seules.

« Depuis que je suis toute petite, on me fait croire que je serai maman quand je le déciderai, mais jamais on ne m’a préparée au fait que je pourrais ne pas l’être. [...] Je ne sais pas comment ne pas être maman. Et je ne sais pas quoi faire du reste de ma vie. » — Une citation de Extrait de : Infertilité : Traverser la tempête, de Véronique Leduc

Ponctué de témoignages et d’entrevues avec différents spécialistes, ce récit personnel donne également des pistes pour mieux accompagner les femmes de son entourage touchées par cette réalité.

Dis merci, de Camille Paré-Poirier

« Dis merci », de Camille Paré-Poirier. Photo : Radio-Canada / Photo : Les éditions de ta mère

À l’âge de 12 ans, les médecins trouvent à Camille Paré-Poirier une tumeur à la moelle épinière. Désormais jeune adulte, elle signe Dis merci, son premier livre.

Rédigé telle une longue lettre adressée à la jeune fille qu’elle était à 12 ans, Dis merci est un récit poétique, écrit en vers, dans lequel l’autrice raconte son adolescence dans les hôpitaux et les conséquences physiques et psychologiques qu’elle en garde encore aujourd’hui.

« à l’école tu es / cette fille-là / ta prof d’histoire / ton prof de math / ton prof d’anglais / ta prof de musique / tes amies / ton kick / tout le monde s’étonne / que tu sois pas morte / tu sais pas / quoi leur répondre » — Une citation de Extrait de : Dis merci, de Camille Paré-Poirier

Opérations, examens médicaux et famille inquiète : Camille Paré-Poirier décrit avec sensibilité la douleur – physique et mentale – liée à ses séjours à l’hôpital.

La folie est une couleur bleu ciel, de Tania Vallée-Ross

« La folie est une couleur bleu ciel », de Tania Vallée-Ross. Photo : Radio-Canada / Photo : Éditions David

Après des études en soins infirmiers et en soins préhospitaliers d’urgence, la Gatinoise Tania Vallée-Ross fait ses premiers pas en littérature avec son premier roman, La folie est une couleur bleu ciel.

Âgée de 20 ans, Ambre retourne dans sa ville natale après avoir été hospitalisée dans une unité de santé mentale. Seule et vulnérable, elle tente néanmoins de se retrouver et, surtout, de se reconstruire.

« Je me plais à penser à cette vie qui n’est qu’un souffle. Il me semble d’ailleurs que la mienne est la plus éphémère des bouffées d’air. [...] Je m’appelle Ambre. J’ai vingt ans. Je suis un monstre. » — Une citation de Extrait de : La folie est une couleur bleu ciel, de Tania Vallée-Ross

Malgré les côtés sombres de la maladie mentale, Tania Vallée-Ross signe un texte lumineux, empreint de poésie et d’espoir.