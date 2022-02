Un lendemain de tempête difficile au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Environnement Canada estime qu'entre 30 et 35 centimètres de neige sont tombés dans la région depuis 48 heures.

La tempête qui a frappé la région a laissé près de 27 centimètres de neige au sol mardi, selon les données d’Environnement Canada à la station météorologique de Bagotville. À Roberval, 34 centimètres ont été reçus.

À Saguenay, plus de 140 employés municipaux et entrepreneurs privés sont à l’oeuvre depuis mardi pour déblayer la neige qui s’est accumulée.

Même si les précipitations étaient faibles mercredi, la visibilité a été réduite en après-midi dans certains secteurs, a prévenu le météorologue André Cantin, d’Environnement Canada.

« La neige se poursuit, avec des vents de l’ouest en rafale jusqu’à 40 à 70 km/h, donc on peut prévoir de la poudrerie et des visibilités localement réduites au cours de l’après-midi. Et les précipitations devraient même cesser vers la fin de l’après-midi. Les averses de neige vont devenir de plus en plus dispersées. » — Une citation de André Cantin

Les déneigeurs privés sont à pied d'oeuvre après la tempête de mardi. Photo : Radio-Canada

Quelques jours avant un retour à la normale

Le président de la Commission des travaux publics, Jimmy Bouchard, ne pouvait chiffrer le coût de la tempête, mais indique que quelques jours seront nécessaires avant un retour à la normale dans les rues de Saguenay.

Pour des précipitations de plus de 30 centimètres, on se donne environ un 48 h pour nettoyer le réseau, donc on a besoin d’une couple de jours par après, a-t-il expliqué. Et après ça, on va commencer les opérations de ramassage, mais là je crois qu’on a encore des précipitations à venir vers la fin de la semaine, peut-être même quelques centimètres samedi.

Les déneigeurs privés occupés

La tâche est importante aussi pour les déneigeurs privés. Linda Tremblay, répartitrice de l'entreprise Le Roi des neiges à Jonquière, a reçu presque 300 appels entre 4 h et 8 h mercredi matin de clients qui ne pouvaient pas sortir leur véhicule de leur entrée.

Les gars sont quand même épuisés, parce qu’on retrouve des remblais de quatre à cinq pieds dans certains secteurs. Le nombre de temps passé par cour est vraiment plus long , a-t-elle souligné.

Nathalie Tanguay, répartitrice chez Déneigement Robin Morin Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Certains se montraient particulièrement impatients. La plupart des gens sont corrects, ils le savent. Mais il y en a d’autres, c’est épouvantable, les bêtises qu’on peut avoir, a-t-elle rapporté. Les gens, c’est sûr qu’ils travaillent et ils paient pour le service. J’essaie d’envoyer mes gars déneiger le plus rapidement possible, mais en plus il faut déprendre des gens qui sont pris dans leur propre remblais.

Les personnes qui n’ont pas de contrat de déneigement avec une entreprise ont de la difficulté à obtenir un service puisque la priorité est donnée à la clientèle régulière.

Le déneigement était ardu également pour plusieurs citoyens rencontrés mercredi, en raison des accumulations de neige causées par les rafales de vent. Pour un nouvel arrivant à Saguenay en provenance du Burkina Faso, il s’agissait d’une première tempête. Il n’avait jamais vu une accumulation de neige aussi importante.

Quand tu es dans la neige, quand même tu as ça aux genoux, franchement, ça, c’est le fun, a-t-il souligné. Là, il ne fait pas trop froid, donc ça va.

La tempête de mardi a également forcé des motoneigistes qui étaient de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean à passer la nuit dans la région, alors que des sentiers étaient devenus impraticables.

Routes fermées et circulation par convois

En après-midi mercredi à Saguenay, certaines routes secondaires étaient toujours fermées depuis mardi. Vers 15 h 30, le chemin de la Ligne-Bagot, à La Baie, la rue des Mélèzes, à Jonquière, la route Fillion, à Shipshaw, ainsi que le chemin Nil-Jean, dans le secteur de Canton-Tremblay, étaient fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de la visibilité réduite et des forts vents.

La circulation se faisait également par convois pour certains secteurs. C’est le cas du chemin Saint-Abel et de la rue Mathias, à Jonquière, du chemin du Plateau, à Chicoutimi, ainsi que du chemin du Plateau Nord et de la route de l’Anse-à-Benjamin, à La Baie.

La circulation se fait par convois sur la rue Mathias, dans l'arrondissement de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

La Société de transport du Saguenay a repris son service mercredi matin, après avoir dû l’interrompre en raison de la tempête mardi en soirée. Des retards sont possibles au courant de la journée, a indiqué la société de transport sur sa page Facebook, mercredi.

Plusieurs écoles sont d’ailleurs demeurées fermées mercredi dans la région.

La neige fait des heureux

Les précipitations de neige font toutefois des heureux. Des skieurs ont profité mercredi de la bordée de neige, alors que les conditions sont excellentes pour les amateurs de poudreuse.

À la station de ski le Valinouët de Saint-David-de Falardeau, il y a avait une file impressionnante à la billetterie, tout au long de la matinée.

La station de ski du Valinouët a reçu près de 90 cm en trois jours. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Les skieurs voulaient profiter de la neige tombée dans les derniers jours. La station a reçu près de 90 cm en trois jours et plus de 670 cm depuis le début de l'hiver, a précisé Stéphane Leblond, directeur du marketing du Valinouët.

« La neige est tellement abondante que même les dameuses ont de la difficulté à faire leur travail dans les pentes. » — Une citation de Stéphane Leblond

Il s’agit d’un cadeau du ciel pour la direction du centre de ski, qui a vu les deux saisons précédentes se terminer de façon abrupte. Cette fois-ci on pense pouvoir prolonger la saison beaucoup plus longtemps au printemps , a ajouté M. Leblond.

Cette tempête est arrivée à point pour le Valinouët, à quelques jours de la relâche. La direction du centre de ski remarque aussi que les skieurs de l'extérieur semblent plus nombreux à vouloir s’aventurer sur les monts Valin.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre, de Claude Bouchard et de Louis Martineau