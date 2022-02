Selon la ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, le but est d’inciter les producteurs agricoles à adopter plus rapidement de bonnes pratiques qui vont permettre de séquestrer plus de carbone dans le sol, et de réduire les émissions causées par différentes pratiques agricoles .

Dans une annonce faite mardi, le gouvernement dit notamment vouloir encourager les cultures de couverture, et une meilleure gestion des fertilisants. Il s'agit par exemple de choisir le bon produit, de l’appliquer au bon moment, et dans les bonnes quantités .

Pour ce qui est du bétail, Marie-Claude Bibeau veut privilégier la rotation des pâturages, car, selon elle, cette technique permet aux prairies d’être utilisées de la façon la plus environnementale et écologique possible .

« Plutôt que de faire du grand labourage, on va privilégier l'agriculture de précision. » — Une citation de Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire veut que les agriculteurs qui ont déjà adopté ces pratiques puissent les intensifier, et que ceux qui hésitent profitent de cet incitatif financier pour se lancer .

L'objectif du gouvernement, dit-elle, c’est de faire adhérer le plus grand nombre d'agriculteurs à ces pratiques pour qu’on puisse réduire nos émissions, augmenter la séquestration de carbone dans le sol et atteindre nos objectifs en tant que pays .

On sait que nos producteurs sont très soucieux de l'environnement. Leur terre, c’est ce qu’ils ont de plus cher. Et c’est important de partager avec eux nos connaissances, les résultats de la recherche, et de faire en sorte qu’ils aient accès à de nouvelles technologies.

Le fonds fédéral de 182,7 millions de dollars sera administré par 12 organisations à travers le pays. En Saskatchewan, il sera géré par le Manitoba Association of Watersheds, l’Association canadienne pour les plantes fourragères, et le Conseil canadien du canola.

Avec les informations de Nicolas Duny