Mad Apple : un nouveau spectacle du Cirque du Soleil inspiré par New York

Le Cirque du Soleil lancera son spectacle Mad Apple à Las Vegas le 26 mai. Cette production ayant comme toile de fond la ville de New York mêlera acrobaties, comédie, magie, musique et danse. Elle mettra notamment en vedette l’humoriste américain Brad Williams.

Ce spectacle comportera six numéros, chacun visant à refléter un aspect différent de la bouillonnante vie nocturne new-yorkaise.

Brad Williams sera le premier humoriste à être la tête d’affiche d’un spectacle du Cirque du Soleil. L’humoriste-rappeur freestyle Chris Turner, vu dans The Late Show with Stephen Colbert, et le chanteur Eddie Cole, qui est le petit-neveu de Nat King Cole et dont le pseudonyme est Xharlie Black, seront aussi de la partie.

Nous nous sommes inspirés de la riche histoire musicale de la ville, de sa scène humoristique légendaire et de sa vie nocturne inégalée, et nous l'avons combinée avec le facteur d'émerveillement du Cirque du Soleil , a indiqué, par communiqué, Simon Painter, créateur du concept de Mad Apple et producteur.

Nous sommes ravis d’offrir à nos fans un spectacle entièrement repensé du Cirque du Soleil avec une proposition qui fusionne l'esprit et la créativité des deux "villes qui ne dorment jamais" , a ajouté Eric Grilly, président de la division des spectacles fixes et affiliés du Cirque du Soleil.

Mad Apple sera présenté à l’hôtel-casino New York-New York, à Las Vegas. Les billets sont déjà en vente en ligne  (Nouvelle fenêtre) .