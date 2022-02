L’afrojazz s’invite dans votre salon jeudi grâce à Nuits d’Afrique

L’afrojazz et d’autres genres musicaux d’héritage africain seront mis en lumière jeudi soir lors d’une soirée de trois concerts diffusés en direct du National, à Montréal. On pourra notamment découvrir l’électro-ka, un mélange entre l’électro et le gwoka inventé par le duo québécois Topium et les artistes guadeloupéens Djenmbi et Klod Kiavué.

La soirée Les nouveaux visages de l’afro-jazz est présentée par les Productions Nuits d’Afrique à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, qui se termine lundi prochain. Les trois concerts seront diffusés dès 20 h sur la page Facebook de l’événement  (Nouvelle fenêtre) , le tout en direct et gratuitement.

Le concert le plus intrigant de la programmation est probablement celui des artistes guadeloupéens Djenmbi et Klod Kiavué avec Topium, un duo d’électro-jazz montréalais composé du multi-instrumentiste Jérôme Dupuis-Cloutier et du programmeur-batteur Jonathan Gagné.

En 2019, Topium a participé à une résidence de création organisée par le Guadeloupe Electronik Groove, une association qui vise à créer un pont entre le Québec et la Guadeloupe. C’est ainsi que le groupe a pu collaborer avec le claviériste Jacques-Marie Basses, alias Djenmbi, et le percussionniste Klod Kiavué, deux fiers représentants de la scène musicale guadeloupéenne.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le gwoka ou les tambours de la rébellion

Le gwoka est une musique qui se joue avec un tambour qu’on appelle le "ka". Cette musique a été créée par les Noirs venus dans les Antilles au temps de l’esclavage. Il y a trois éléments inséparables dans la tradition : le chant, la danse et le tambour , explique Klod Kiavué en vidéoconférence, de chez lui à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

En tant que territoire métissé, la Guadeloupe a plusieurs traditions musicales, mais le gwoka en est la principale, selon M. Kiavué. Le style a longtemps été proscrit par les autorités coloniales en raison de son message revendicateur.

Le gwoka, encore aujourd’hui, c'est une musique de rébellion. Tous les arts créés par des gens qui subissent l’esclavage, c’est une forme de résistance , explique le musicien.

Le percussionniste guadeloupéen Klod Kiavué Photo : Page Facebook de Klod Kiavué

Klod Kiavué, qui provient d’une famille musicale, a commencé sa carrière il y a une quarantaine d’années. Après s’être essayé à la basse, il a découvert, par son frère, le gwoka et le tambour ka, un instrument qu’il n’a jamais lâché par la suite.

J’ai fait la route comme musicien. [...] J’ai commencé dans la rue et dans les soirées léwòz, des soirées gratuites où il y a un bar, pour payer les musiciens, et où il y a de la danse et du gwoka toute la nuit , ajoute le musicien, qui a aussi parcouru les circuits jazz à l’international, entre autres avec le saxophoniste de jazz américain David Murray.

Une fusion organique entre le Québec et la Guadeloupe

M. Kiavué parle de sa rencontre avec Jérôme Dupuis-Cloutier et Jonathan Gagné comme quelque chose d’organique, de très naturel. Il connaissait déjà Djenmbi, qu’il qualifie de grand frère ; un claviériste d’avant-garde bien connu en Guadeloupe.

On était en résidence dans une maison coloniale à Sainte-Rose, dans les cannes. Jonathan est arrivé d’abord et dès qu’on l’a rencontré, tout de suite ça s’est passé , explique-t-il.

Jérôme est arrivé peut-être 48 h après; on était en train de jouer. Il a monté son matos, s’est installé et a commencé à jouer avec nous, avant même de parler.

Écoutez l'intégrale de l'album Topium feat Djenmbi & Klod Kiavué sur la page de Radio-Canada OHdio.

Quelques jours plus tard, le quatuor était déjà en train d’enregistrer les chansons qui allaient se retrouver sur l’album Topium feat Djenmbi & Klod Kiavué, qui sera lancé vendredi sous l’étiquette Disques Nuits d’Afrique.

Comme beaucoup de trucs dans la vie, quand les gens s’entendent humainement, il y a moyen de faire des choses. C’est ça qui s’est passé; on s’est trouvés, quoi , résume M. Kiavué.

Le résultat est en effet très harmonieux, l’électro planante de Topium s’entremêlant naturellement aux rythmes et chants traditionnels de la Guadeloupe, comme sur la chanson Bo bay lanmen, dont le refrain en créole guadeloupéen s’incruste dans la tête à la première écoute.

Les quatre musiciens ont d’ailleurs eux-mêmes baptisé le mélange qu’ils proposent entre gwoka, jazz et électro : l’électro-ka.

Cuba et la Côte-d’Ivoire également en vedette

La soirée Les nouveaux visages de l’afro-jazz permettra aussi d’entendre Daymé Arocena, une chanteuse cubaine de La Havane qui mélange jazz, R'n'B et rythmiques afro-cubaines au chant traditionnel santérien. Ce chant est lié à la santerià, religion originaire de Cuba dérivée de la religion africaine yoruba.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

On pourra également découvrir le compositeur, chanteur et batteur ivoirien Donald Dogbo, qui fusionne le jazz et plusieurs rythmes africains tels que l’akpongbô et le gbégbé, originaires de Côte-d'Ivoire; le bikutsi, venant du Cameroun, et le mbalax, né au Sénégal. Il présentera sur scène son dernier album, Coubli, sorti il y a quelques mois sous l'étiquette Disques Nuits d'Afrique.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Les concerts de Donald Dogbo et de Topium seront diffusés en direct du National, à Montréal, dès 20 h jeudi. La chanteuse Daymé Arocena offrira pour sa part un concert entièrement virtuel. Pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19, Djenmbi et Klod Kiavué ne feront pas le voyage au pays, mais leur présence musicale se fera bien sentir grâce à la magie de la technologie.