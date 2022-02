Pont sur la rivière Saguenay : appel d’offres pour une étude socio-économique

Selon un communiqué de presse du gouvernement du Québec, cette étude socio-économique permettra de comprendre les répercussions de la construction d’un pont au-dessus de la rivière Saguenay sur l’exploitation de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine ainsi [que d']évaluer des mesures d’atténuation envisageables .

Celle-ci portera notamment sur les conséquences de l'abandon du service de traversier sur les emplois et les communautés.

Je suis fier que ce dossier important pour la Côte-Nord franchisse plusieurs étapes en parallèle , a déclaré par écrit le ministre québécois des Transports, François Bonnardel.

Du côté de la Coalition union 138, le porte-parole Guillaume Tremblay indique que c’est une bonne nouvelle qu’ils lancent cette étude-là, car ils avaient toujours parlé de deux études à réaliser dans ce dossier .

La Coalition union 138 milite pour la construction d'un pont sur le Saguenay et pour le parachèvement de la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon.

Toutefois, M. Tremblay rappelle que la Coalition s’explique mal que les conclusions de l’étude d’opportunité pour le pont à Tadoussac ne seront pas connues cette année comme prévu, mais plutôt au printemps 2023.

« Les études, c’est une chose. On veut avoir un résultat pour qu’on sache ce que ça veut vouloir dire, la construction d’un pont sur [la rivière] Saguenay. » — Une citation de Guillaume Tremblay, porte-parole de la Coalition union 138

Le porte-parole de la Coalition union 138, Guillaume Tremblay (archives) Photo : Radio-Canada

Les retards qu’ils nous ont annoncés sur la première étude, on le savait, on connaît les raisons et on n'a pas le choix de vivre avec ce délai-là. [...] Cependant, on voulait avoir des résultats de l’étude plus tôt , dit-il.

La Coalition union 138 souhaite avoir l’heure juste quant aux coûts approximatifs pour un tel chantier.

Le communiqué de presse de Québec mentionne aussi que l’étude d’opportunité et l’étude socio-économique pourraient être terminées au cours de l’année 2023 , suivant l’année électorale.

L’enjeu qui sera important en 2022, ce sera sur le plan politique. Qu’est-ce qu’on va faire pour convaincre ou avoir des réponses des différents partis politiques sur leurs intentions de vouloir construire un pont sur [la rivière] Saguenay , croit M. Tremblay.

Le porte-parole ajoute que la Coalition va profiter de la prochaine campagne électorale pour faire des pressions politiques et essayer d’obtenir des engagements concrets des différents partis politiques.