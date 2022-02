Le premier ministre Justin Trudeau révoque la Loi sur les mesures d’urgence

La situation n’est plus une urgence et donc, le gouvernement fédéral va mettre fin à l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence , a déclaré le premier ministre.

Évidemment, nous allons continuer d'être là pour soutenir les autorités provinciales et locales , a-t-il ajouté.

Une enquête pour examiner les circonstances ayant mené à l'utilisation de la Loi sur les mesures d'urgence  (Nouvelle fenêtre) , de même que le rôle de la police et du financement, de l'influence et de la désinformation qui ont soutenu les blocages et occupations illégaux doit être déclenchée d'ici 60 jours, a précisé le premier ministre Trudeau.

Il est accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, du ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et du ministre de la Protection civile, Bill Blair.

M. Trudeau pourrait aussi aborder la situation sur la scène internationale, tandis que l’Ukraine est sur le qui-vive et instaure l'état d'urgence.

Plus de détails suivront.