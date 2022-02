Récupérer son dossier médical n’est pas toujours une mince affaire

Qu'arrive-t-il à son dossier médical lorsqu'on perd son médecin de famille? Officiellement, il doit être accessible et conservé dans un lieu sûr pendant au moins 10 ans. Mais le récupérer n'est pas nécessairement une mince affaire et peut être parfois onéreux.

C’est lors d'un récent rendez-vous médical que Jacqueline Lavallée apprend que son médecin de famille prendra sa retraite en juin.

Et parce que personne ne prendra la relève, on lui annonce au même moment que son dossier médical sera envoyé en Ontario, dans une entreprise spécialisée en stockage de dossiers.

Jacqueline Lavallée de McLeods, N.-B. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La dame résidant à McLeods, près de Campbellton au Nouveau-Brunswick, trouve la situation regrettable.

Elle est d’avis que le gouvernement provincial a une responsabilité envers ses citoyens de préserver et conserver ce type d'information sensible dans la province.

« On aurait pu facilement offrir ce service au Nouveau-Brunswick. Le collège et l'université offraient justement de la formation dans ce domaine là jusqu’à tout récemment. » — Une citation de Jacqueline Lavallée

Dossiers accessibles

Lorsqu’un médecin met un terme à sa pratique médicale, il doit faire deux choses, selon le registraire du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick Ed Schollenberg : informer sa clientèle au moins 30 jours avant la fermeture et sauvegarder et rendre accessible pendant 10 ans les dossiers de ses patients

Le registraire confirme que le patient a le droit d'obtenir une copie de son dossier médical.

Ed Schollenberg, registraire du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Le Dr Schollenberg dit que de plus en plus de médecins font appel à des entreprises de stockage et de gestion de dossiers médicaux lorsqu’ils ferment leur bureau. Selon lui, il n’y aurait qu’une poignée d’entreprises du genre au Canada, toutes installées dans la grande région de Toronto.

Il ajoute qu'un médecin qui part doit s'assurer de conserver en lieu sûr et accessible les dossiers pendant au moins 10 ans après le dernier rendez-vous d’un patient.

Mais avec l'informatisation grandissante du domaine de la santé, il souligne que le contenu pertinent du dossier d'un patient peut être obtenu par diverses sources.

« Le dossier lui-même n’est pas aussi important qu’avant pour la poursuite des soins au patient. » — Une citation de Ed Schollenberg, registraire, Collège des médecins et chirurgiens du N.-B.

Le registraire raconte que dans le passé, certains plus petits hôpitaux au Nouveau-Brunswick conservaient les dossiers de médecins à la retraite dans un coin inutilisé de leur institution.

Ed Schollenberg croit que même si rien n’est parfait, l’entreposage auprès d’une entreprise spécialisée constitue une avenue sécuritaire.

Des obligations peu connues

Après avoir appris que son dossier prendrait le chemin vers l’Ontario, Jacqueline Lavallée a communiqué avec plusieurs élus et organismes locaux pour faire valoir son insatisfaction.

La majorité des personnes à qui elle a parlé ignoraient complètement ce qu’il advient d’un dossier après la fermeture d’une pratique médicale.

Au cours de ses recherches, elle a aussi constaté qu’il peut être assez coûteux d’obtenir une copie de son dossier médical auprès d’une de ces entreprises spécialisées. Selon ce qu’elle a appris, le coût peut varier de 200 à 400 dollars par dossier.

« Pour une famille, un couple avec deux enfants, 200 dollars ça commence à être dispendieux pour un dossier médical qui selon moi, leur appartient. » — Une citation de Jacqueline Lavallée

Après avoir beaucoup insisté auprès de son médecin, Jacqueline Lavallée recevra finalement une copie des éléments les plus importants de son dossier.