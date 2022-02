Un vol d’été entre Iqaluit et Toronto donne espoir aux opérateurs touristiques

Une nouvelle liaison aérienne directe entre Iqaluit et Toronto apporte un vent d’espoir aux opérateurs touristiques du Nunavut qui subissent de plein fouet les contrecoups de la crise sanitaire depuis environ deux ans.

Pour le président-directeur général PDG de l’association à but non lucratif Travel Nunavut, Kevin Kelly, il ne fait pas de doute que cette liaison est une bonne nouvelle : « Nous militons depuis longtemps pour augmenter le nombre de vols dans la capitale ».

Le vol de trois heures sera assuré par Canadian North entre le 3 juin et le 30 septembre à raison de deux vols par semaine, soit le vendredi et le dimanche, et se rendra à l'aéroport international Pearson. Le transporteur aérien utilisera des Boeing 737, qui ont une capacité de 136 sièges, selon le vice-président de Canadian North, Andrew Pope.

Toronto était l’option logique pour nous, premièrement parce que c’est la ville où les gens font le plus d’escales [...] mais aussi en raison de son importante population , affirme-t-il.

Il indique que le transporteur devra attendre la fin de la liaison aérienne cet automne, afin de déterminer si la demande a été suffisante pour maintenir le vol à plus long terme.

Canadian North a arrêté son choix sur Toronto en raison de sa population nombreuse et du grand nombre de vols qui relie la ville avec le reste du pays et l'étranger. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

À l’heure actuelle, Edmonton, Ottawa et Yellowknife sont les trois villes de l’extérieur du Nunavut qui sont reliées par des vols directs vers et depuis Iqaluit.

Canadian North offrait auparavant un vol direct vers Montréal, mais cette liaison a été suspendue puisqu’elle demandait un arrêt à Kuujjuaq, au Nunavik, où les restrictions sanitaires ont plusieurs fois limité les possibilités de vols, selon Andrew Pope. Il affirme toutefois que des discussions sont en cours au sujet du retour du vol entre Iqaluit et Montréal.

Kevin Kelly croit qu’il était judicieux pour Canadian North d’arrêter son choix sur la ville de Toronto. Cette occasion d’être capable d’intégrer le marché de Toronto est énorme pour les opérateurs du sud de la région de Baffin, principalement , assure-t-il, en citant le volume important de résidents dans le Grand Toronto .

« Leur revenu disponible leur permet de voyager au territoire », poursuit-il.

Le président de Travel Nunavut, Kevin Kelly, en juin 2021. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Graham Dickson est président d’Arctic Kingdom, qui offre entre autres des excursions de kayak, de plongée sous-marine et des voyages d’observation animalière. Il s’attend à ce que le vol attire des touristes de Toronto, mais aussi d’ailleurs au pays. C’est un aéroport très occupé, souligne-t-il. Que vous habitiez à Terre-Neuve, en Colombie-Britannique, ou quelque part entre les deux, il y a beaucoup de vols réguliers.

« Pour les gens qui rentrent chez eux, ou ceux qui se rendent au Nunavut en passant par Toronto, la vie sera beaucoup plus simple et plus rapide. » — Une citation de Graham Dickson, président d’Arctic Kingdom

Avec le nouveau vol reliant Toronto à Iqaluit le vendredi et le dimanche, Graham Dickson s'attend à voir davantage de touristes réserver des excursions pour une fin de semaine. Photo : Photo fournie par Graham Dickson

Il croit que les vols le vendredi et le dimanche rendront le Nunavut plus accessible pour les visiteurs du Sud qui préfèrent s’en tenir à un court séjour de quelques jours.

M. Dickson espère que le retour des vols entre Iqaluit et Montréal sera la prochaine étape après Toronto et que la demande sera suffisante pour maintenir ces deux liaisons aériennes.