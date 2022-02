Explosion des cas de COVID-19 dans les écoles du Nouveau-Brunswick

Précisément, 942 nouvelles infections ont été autodéclarées aux directions d'écoles, par les élèves ou leurs parents, depuis la dernière mise à jour faite la veille.

La COVID-19 dans les écoles du N.-B. Nombre de nouveaux cas déclarés le 23 février : 942

Nombre total de cas dans les écoles depuis le 7 septembre 2021 : 9673

Nombre d'écoles touchées le 23 février : 128

Nombre total d'écoles touchées depuis le 7 septembre : 290 Source : ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

Hausse importante des infections depuis le retour en classe

Au District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE), environ 1000 cas liés à la COVID-19 ont été signalés depuis la reprise des classes en personne. Par courriel, le district indique qu’il enregistre de 300 à 400 cas par semaine chez les élèves depuis un certain temps .

Au District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFNO), le taux moyen d’absentéisme des élèves du primaire et du secondaire entre le 14 et 17 février était de 12 %. Le district précise toutefois que ce ne sont pas nécessairement toutes des absences liées à la COVID-19 et que toutes les absences sont confondues.

Les élèves du Nouveau-Brunswick doivent porter le masque en tout temps à l'intérieur, sauf pour manger et boire. Photo : Associated Press / LAURENT GILLIERON

Nous considérons que la situation n’est pas alarmante pour l’instant. D’autant plus qu’en ces temps-ci de l’année, normalement, plusieurs virus comme le rhume et l’influenza circulent , affirme une porte-parole du DSFNO par courriel.

Au moment d’écrire ces lignes, le District scolaire francophone Sud n’avait pas encore fourni de données liées au taux d’absentéisme chez les élèves.

Nouveaux cas dans les écoles mercredi, par zones sanitaires Zone 1 - 214

Zone 2 - 328

Zone 3 – 280

Zone 4 - 22

Zone 5 - 5

Zone 6 - 60

Zone 7 - 33 Source : ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

À des fins de comparaison, entre le 8 et le 18 février, 3981 cas de COVID-19 cas ont été signalés dans les écoles, selon des données du ministère de l’Éducation.

Depuis le début de l'année scolaire, 9673 cas ont été rapporté dans les écoles.

Les écoles étaient prêtes

Pour la présidente de l’Association des enseignants et des enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, le taux d’absentéisme lié au virus chez les élèves n’est pas une surprise . Elle précise que les enseignants s’attendaient à cela.

Les informations que j'ai des enseignants, c’est qu’il manque, dans certaines écoles, 10 % d'élèves ou 15 %, tout dépend des régions, des écoles , dit-elle.

Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. Photo : Radio-Canada

Nathalie Brideau ajoute que les enseignants ont toujours plaidé pour un retour à l’école et qu’ils étaient prêts à faire face à cette situation. Néanmoins, cela cause bien des défis.

De mettre du travail sur Teams pour ceux qui ne sont pas à l’école, d’essayer d’accompagner du mieux qu’on peut les élèves qui manquent parce qu’on s'entend quand ils sont en confinement, c’est 5 à 10 jours absents de l’école , dit Nathalie Brideau.

Absentéisme chez les enseignants

Au niveau du personnel enseignant, le District scolaire francophone Nord-Est DSFNE précise qu’environ 40 cas du virus sont signalés chaque semaine. Le directeur général du district, Marc Pelletier, ajoute que les répercussions liées à l’absence du personnel enseignant ne sont pas généralisées à travers le district, mais plutôt spécifiques à certaines écoles.

Les absences provoquent des défis de tous les jours, mais la situation est quand même mieux qu’on anticipait au départ lorsque les élèves sont retournés en février. L’absentéisme n’est pas encore dans une proportion qui affecte significativement la livraison des services , dit le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est DSFNE , Marc Pelletier, par courriel.

Là aussi, le manque de main-d'œuvre dans les écoles lié à la COVID-19 n’est pas une surprise, selon Nathalie Brideau. Ça demande à ceux qui restent à l’école, qui sont toujours là, de mettre les bouchées doubles, mais on se dit que ce n’est pas pour toujours, que c'est une période difficile à passer et après on souhaite que ça va mieux , lance-t-elle.

« C’est dans les plans qu’on reste ouvert, on voulait de la stabilité et c’est ça qu’on essaie d’avoir, même si tout le monde n’est pas là, on souhaite que ça va s'améliorer et les présences vont finir par se stabiliser. » — Une citation de Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B.

Le ministère de l’Éducation précise par courriel que des membres du personnel du secteur des services éducatifs du ministère ont été redéployés dans l’ensemble du système d’éducation afin de maintenir les apprentissages scolaires en personne .

Le District scolaire francophone Nord-Ouest, quant à lui, affirme qu’aucune classe n’a été fermée et aucun cours n’a été annulé, jusqu’à présent, mais précise que cet équilibre est précaire, étant donné que les isolements en raison de la COVID sont imprévisibles .

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest DSFNO n’a pas encore fait appel aux employés du ministère mis à leur disponibilité pour faire de la suppléance dans les écoles. C’est une solution que nous avons si la situation devient plus critique , précise une porte-parole du district scolaire.

À quand les assouplissements dans les écoles?

Le Québec a annoncé que les élèves du primaire et du secondaire ne seront plus tenus de porter le masque dans les salles de classe à compter du 7 mars. Ils devront tout de même le porter dans les aires communes et dans les transports scolaires.

Au Nouveau-Brunswick, aucune annonce n'a encore été faite en ce sens.

Questionné à savoir si le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick envisageait d’assouplir les restrictions liées au port du masque dans les écoles, un porte-parole a indiqué que le ministère continuera de suivre les conseils fournis par les autorités de la santé publique .

La province est repassée à la phase 1 de son plan hivernal vendredi dernier. Le premier ministre Blaine Higgs a déclaré, il y a deux semaines, que la province pourrait lever la totalité des mesures sanitaires, dont le port du masque, vers la fin mars.

Je sais que le masque c’est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les enseignants de projeter leurs voix, d’enseigner à un groupe avec un masque, c’est pas facile pour les élèves non plus, de poser des questions, [...] mais nous on suit les règles de la santé publique et on l'enlèvera quand la santé publique nous dira que c’est sécuritaire , dit Nathalie Brideau, de l'Association des enseignants.

Avec des informations de Catherine Allard, Sarah Déry et Marie-Emma Parenteau