Soins et hygiène déficients : une résidence pour aînés forcée de fermer

La direction régionale de la Santé avait à l'œil la résidence pour aînés (RPA) depuis la fin du mois de janvier, alors que ses employés ont été appelés à s’y rendre en raison d’une éclosion de COVID-19.

Nous avons alors constaté des écarts importants concernant la qualité et la sécurité des soins prodigués aux résidents , relate la coordonnatrice aux relations médias du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mélanie Otis.

Plusieurs manquements

Les employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ont constaté plusieurs lacunes dans l’administration des médicaments. Par exemple, certains résidents ne recevaient pas leur prescription. Des médicaments étaient aussi donnés aux mauvais patients par des gens non qualifiés.

L'aide à l'alimentation et les soins d'hygiène ne respectaient pas non plus les normes établies. Les employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ont notamment remarqué que des aînés n’avaient pas été lavés depuis plusieurs jours.

Devant ces constats et afin de nous assurer de la qualité et la sécurité des soins et des services, nous avons rapidement dépêché du personnel du CIUSSS sur place et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 , poursuit Mélanie Otis.

« Malgré notre accompagnement et nos interventions, les responsables de la ressource n'ont pas été en mesure de mettre en place les correctifs ​nécessaires ni de les maintenir dans le temps. » — Une citation de Mélanie Otis, coordonnatrice aux communications, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le certificat de conformité de la résidence privée pour aînés RPA ne sera donc pas renouvelé. La plupart des résidents seront relogés d’ici vendredi.

La résidence Lorette, à L'Ancienne-Lorette, sera transformée en maison de chambres selon ses propriétaires. Photo : Radio-Canada

La résidence se défend

La directrice de la résidence, Pierrette Richard, déplore cette décision. Selon elle, il est archifaux que les soins d’hygiène donnés aux résidents étaient inadéquats.

« Je suis blanche comme neige. Je n'ai pas de cachette. Il y en a eu des lacunes, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas eu. » — Une citation de Pierrette Richard, directrice, résidence Lorette

Elle explique que lorsque la COVID-19 a fait son entrée dans la résidence, elle a été infectée et a dû s’isoler dans sa chambre. Puisqu’il n’y avait que trois autres employés pour s’occuper des résidents, y compris l’infirmière, certains aînés n’ont pas reçu les soins d’hygiène habituels. C’est dans ce contexte que les employés de la Santé ont constaté des manquements, dit-elle.

Ils ont pris une madame que normalement c'est moi qui m'occupe. Ce matin-là, j'étais dans ma chambre. Je n'ai pas pu monter la changer. Elle était dans ses excréments , explique Pierrette Richard.

Pierrette Richard, 82 ans, travaille à la résidence Lorette depuis une vingtaine d'années. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire de la résidence, Jean-Pierre Brunet, n’a pas souhaité accorder une entrevue à Radio-Canada. La directrice, qui est aussi la conjointe du propriétaire, affirme qu’elle tente depuis des années de recruter de nouveaux employés, en vain.

Ça fait deux ans que je demande de l'aide [au CIUSSS]. Aussitôt que la COVID est entrée, là, j'en ai eu, de l'aide , tonne Pierrette Richard avec amertume.

La directrice reconnaît avoir reçu cinq plaintes pour violence et maltraitance. Elle affirme cependant que ces plaintes ne sont pas fondées et qu’elles ne justifient pas la fermeture de l’établissement.

[Les résidents] ont toujours eu leur bain, ils ont toujours été bien traités. Personne ne peut me reprocher quoi que ce soit, dit-elle. C'est vrai, des fois j'élève la voix, parce que j'ai une voix forte. À un moment donné, il faut mettre de l'ordre.

Des résidents fidèles

Le propriétaire a l’intention de transformer l’établissement en maison de chambre. Francine Hébert, qui habite la résidence privée pour aînés RPA depuis 10 ans, a donc l’intention d’y rester.

Je trouve ça injuste. C'est tout , dit-elle.

Elle fait partie des quatre résidents qui ne souhaitent pas déménager. Les 10 autres aînés ont obtenu de l’aide du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS pour se reloger.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc