3,5 M $ pour des logements sociaux destinés aux femmes à Rouyn-Noranda

L'organisme les Marginales prévoit de construire un nouvel immeuble offrant 14 logements.

On vient en aide aux jeunes femmes qui ont certaines problématiques, soit d'itinérance ou de santé mentale, et qui veulent reprendre leur vie en main. Donc, on offre des logements supervisés à loyer très modique et on les aide à reprendre le contrôle sur leur vie , explique la vice-présidente de l'organisme les Marginales, Émilie Langlois.

Divers outils sont offerts aux femmes desservies par l’organisme.

Les aider à trouver un emploi, le retour aux études, leur apprendre à gérer un budget. Souvent, elles ont des enfants, donc ça peut être de reprendre leurs compétences parentales , précise Mme Langlois.

Cependant, l’organisme continue de chercher 250 000 $ qui sont nécessaires pour accomplir le projet.

Un appel d’offres sera lancé prochainement, ce qui permettra de savoir si le projet de construction est viable.

Émilie Langlois se réjouit de voir que des sommes aient été allouées à l’organisme.

On était vraiment contents. On ne se cachera pas que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. On avait demandé nos unités, qui avaient été accordées, mais c'était très nébuleux sur comment on allait financer cette construction-là. Donc c’est une belle reconnaissance du milieu et de ce que l’on fait comme organisme , dit-elle.

Ce montant de 3,5 M $ fait partie du financement de plus de 9 M $ qui a été annoncé pour la construction de 40 nouveaux logements sociaux et abordables en Abitibi-Témiscamingue.

Deux autres projets bénéficient donc de cette somme. À Val-d’Or, 20 logements seront développés pour la clientèle autochtone, et à Malartic, 6 logements pour un centre de crise.