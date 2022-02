Réforme municipale : mécontentement dans la région de Shippagan

Dans la Péninsule acadienne, les municipalités de Shippagan et Le Goulet ainsi que quatre districts de services locaux avoisinants sont mécontents de la tournure que prend la réforme municipale.

Ils ne comprennent pas que le District de services locaux de Chiasson-Savoy va se retrouver avec l'entité de Lamèque, au lieu de celle de Shippagan-Le Goulet.

Vue du côté est du pont Lamèque-Shippagan Photo : Radio-Canada / René Landry

Le Districts de services locaux DSL de Chiasson-Savoy se trouve tout juste au nord-est du pont Lamèque-Shippagan. Donc, plus près de Shippagan, mais tout de même sur l'île Lamèque.

Des résidents de ce Districts de services locaux DSL ont demandé au ministère des Gouvernements locaux de faire partie du regroupement de Lamèque, plutôt que celui de Shippagan-Le Goulet, comme c'était prévu au départ.

Les élus de Shippagan, Le Goulet, Baie-du-Petit-Pokemouche, Pointe-Brûlée, Haut-Shippagan et Inkerman Centre sont mécontents de ce retournement de situation.

Comme un coup de poing

Ils ont fait parvenir une lettre au ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, pour lui demander de revenir sur sa décision.

Ils expliquent qu'ils ont été pris par surprise.

L'entité 16 vient de recevoir un uppercut [un coup de poing], en termes de boxe , peut-on lire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Nathalie Robichaud, présidente du DSL d'Inkerman Centre Photo : Gracieuseté

La présidente du Districts de services locaux DSL d'Inkerman Centre, Nathalie Robichaud, insiste sur l'effet de surprise.

On a su à la dernière minute qu'ils [des résidents du DSL de Chiasson-Savoy] avaient écrit au ministre Allain et du jour au lendemain, ils ne faisaient plus partie de l'entité 16, mais de l'entité 15 , explique-t-elle. Lamèque, au lieu de Shippagan.

Communauté d'intérêts

Selon elle et les autres cosignataires de cette lettre envoyée au ministre Allain, les résidents de Chiasson-Savoy ont davantage d'affinités avec la région de Shippagan.