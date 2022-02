Des eaux usées en Saskatchewan contiennent des traces du nouveau variant BA.2

La charge virale de coronavirus dans les eaux usées est en forte hausse à Regina et Saskatoon. Or les chercheurs notent également la présence d'un nouveau variant du coronavirus, le BA.2.

Dans les eaux usées de Saskatoon, on note une augmentation de 98 % du nombre de particules du coronavirus, selon des données de l'Université de la Saskatchewan récoltées du 11 au 16 février.

Cette augmentation serait causée par le nouveau variant, selon le chercheur de l'Université de Saskatchewan, le Dr John Giesy. En ce moment à Saskatoon, et depuis deux semaines, c'est surtout le variant Omicron BA.2 qui est présent.

Les chercheurs à l'Université de Regina remarquent une augmentation de 34 % des particules du coronavirus depuis la semaine dernière, dont 18 % proviennent du variant BA.2.

L'experte en virologie et immunologie de l'Université du Manitoba, la Dre Julie Lajoie, explique que le variant BA.2, comme le variant BA.1, porte le nom Omicron.

Elle note néanmoins qu'il existe des mutations différentes entre les deux variants.

Pour le moment, les recherches effectuées ont permis de noter quelques caractéristiques du variant.

En termes de transmissibilité, le BA.2 est plus transmissible que le BA.1. En termes de sévérité, ça c'est pas clair.

Afin d'étudier le nouveau variant, les scientifiques ont conduit des études sur un hamster, qui demeure le meilleur modèle pour étudier le coronavirus , précise la Dre Julie Lajoie.

Les études tendent à démontrer que le BA.2 donnerait des infections plus sévères de la COVID-19 que le BA.1. Par contre, chez l’humain, c’est moins clair , nuance-t-elle, se référant à des cas au Danemark et en Afrique du Sud.

L'Organisation mondiale de la santé OMS semble néanmoins indiquer que le variant ne serait pas plus dangereux.

Or la transmissibilité du virus à elle seule peut avoir une influence sur le système de santé.

Même si c’est aussi sévère qu’Omicron ou juste un peu plus sévère, s’il est plus transmissible on s’entend que ça va aussi se refléter par plus d’hospitalisations , prévient la Dre Lajoie.

Le variant Omicron a eu des effets moins sévères que le variant Delta mais il a mené à une hausse du nombre d'hospitalisations.

Les trois doses de vaccin contre la COVID-19 fonctionnent autant pour le BA.1 que pour le BA.2, ajoute la Dre Julie Lajoie.

Les réinfections

Elle transmet un message à ceux qui auraient déjà été infecté par le variant BA.1 et qui redoutent le variant BA.2. Les cas de réinfection sont quand même assez rares, mais ils existent.

Questionnée au sujet des analyses d'eaux usées, dont les niveaux de particules sont très élevés, la virologue indique qu'il y aurait peut-être un lien avec le déconfinement en Saskatchewan.

Il se peut qu’on commence à voir les impacts de la réouverture.

Le port du masque ne sera plus obligatoire à compter du 28 février. Il faudra de une à deux semaines, pense la Dre Julie Lajoie, pour noter les effets des assouplissements des restrictions sanitaires.

Avec les informations de Bryanna Frankel