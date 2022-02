Jean-Philippe Bolduc dans les coulisses de la LCF

La Ligue canadienne de football (LCF) lance un programme de mentorat pour donner l’occasion à ses joueurs d’en apprendre plus sur les opérations de football. L’ancien joueur du Rouge et Noir, Jean-Philippe Bolduc a été sélectionné pour participer à cette nouvelle initiative.

Moins d’un an après sa retraite officielle, l’ancien maraudeur a sauté sur cette occasion d’en apprendre plus dans les coulisses de la Ligue canadienne de football LCF . Il pourra suivre différents gestionnaires pendant une semaine à Toronto.

On va accompagner les joueurs et les recruteurs au Combine à Waterloo. On va aussi assister à des réunions avec le bureau des dirigeants de la Ligue. Ça sera une belle semaine pour des gars comme moi qui connaissent rien à ce côté de la Ligue , affirme Bolduc, impressionné par le sérieux du nouveau programme.

J’ai soumis ma candidature, j’ai présenté une vidéo et j’ai aussi participé à une entrevue pour être sélectionné , précise l’ancien joueur de 31 ans.

Sur cette séquence, Jean-Philippe Bolduc (20) plaque le porteur de ballon Martese Jackson (archives). Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Ancien représentant des joueurs au sein du Rouge et Noir, Bolduc espère en connaître davantage sur les façons de fonctionner des gestionnaires et comprendre un peu mieux leurs décisions.

Je suis super content et excité de voir comment ça se passe dans les bureaux. J’ai déjà été une personne très critique par rapport aux décisions et aux actions de la Ligue alors je vais pouvoir me sentir peut-être un peu petit dans mes shorts et me faire mettre à ma place en voyant un peu comment c’est géré, comment c’est compliqué des fois dans la Ligue , rigole Bolduc.

Une carrière dans les bureaux de la Ligue canadienne de football LCF ?

Même s’il est très heureux dans son nouvel emploi chez Boscus, dans le bois-d'œuvre, l’ancien numéro 20 ne cache pas qu’il pourrait être tenté par une carrière de gestionnaire dans la Ligue canadienne de football LCF .

« Le football, c’est un rêve d’enfance! J’ai vendu des peanuts aux Alouettes, j’ai joué au football et mon père avait des billets de saison. La prochaine étape pourrait être un emploi dans ce domaine. » — Une citation de Jean-Philippe Bolduc, ancien joueur du Rouge et Noir

Jean-Philippe Bolduc pose avec la Coupe Grey en compagnie de son coéquipier Marco Dubois. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Il veut toutefois y aller une étape à la fois. Pas question pour lui d’aller trop vite.

J’ai pas le goût de faire le saut et d’aller cogner à la porte de Danny Maciocia pour une job à Montréal. Ce programme va me permettre de jeter un coup d'œil, sans nécessairement m'engager pour la prochaine année , précise Bolduc.

Peu importe si ce programme lui ouvre ou non des portes pour le futur dans la Ligue canadienne de football LCF , l’ancien demi défensif est heureux de voir que la Ligue fait des efforts pour se rapprocher des joueurs.

C’est du jamais vu ! Il y a une ouverture d’esprit. C’est ce que demande depuis longtemps. J’ai l'impression d’un changement de cap du côté de la Ligue et c'est pour le mieux , ajoute-t-il, heureux de voir que plusieurs équipes ont offert des bonis de signature à leurs joueurs dans les derniers mois, même si les négociations se poursuivent pour renouveler la convention collective.

Deux autres anciens joueurs du Rouge et Noir, Kenny Stafford et Stefan Charles, font partie des premiers participants à ce nouveau programme de mentorat.