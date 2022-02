Déclarer certains travaux en ligne plutôt qu’obtenir un permis

La Ville a déposé un projet de règlement pour mettre en place une plateforme d'autodéclaration des travaux.

Il ne serait donc plus nécessaire d'obtenir un permis pour installer une remise par exemple ou construire un patio.

Sur le site de la Ville, il va y avoir l'autodéclaration. Les gens vont pouvoir aller là et par exemple pour installer des panneaux solaires, pour construire une galerie, une terrasse, pour des remises, il y a une liste, et bien ces choses-là, les gens vont pouvoir compléter directement l'autodéclaration de travaux et une fois qu'elle est transmise, on peut procéder sans attendre les permis , explique la mairesse Diane Dallaire.

Travaux ciblés pour la future plateforme travaux de rénovation intérieure ou extérieure sous certaines conditions;

remplacement de revêtement d’une aire de stationnement et de l’allée véhiculaire, sans agrandissement de la superficie;

démolition des équipements et constructions accessoires;

construction de certains éléments architecturaux du bâtiment (pergolas, écran d’intimité et avant-toit);

construction de petits bâtiments accessoires, sans pieux ou fondation de béton;

construction de galerie, terrasse, balcon, patio et escalier;

installation d’équipements d’appoint au bâtiment (ex. : ventilation, panneaux solaires, etc.) Source : Ville de Rouyn-Noranda

La Ville procédera tout de même à des vérifications aléatoires.

L’entrée en vigueur est prévue pour le 23 mars.

Permettre l’aménagement de logements dans les maisons unifamiliales

La Ville souhaite aussi permettre plus facilement l'aménagement d'un logement dans une maison unifamiliale.

Présentement, le zonage ne permet pas d'avoir un logement au sous-sol dans 23 zones, ce qui représente plus de 700 résidences.

Le conseil municipal a adopté lundi soir un projet de règlement pour le permettre dès le 20 mai.

La mairesse Diane Dallaire croit que c'est une façon simple de lutter contre le manque de logements.

Il est arrivé que des citoyens ont demandé de pouvoir aménager un petit logement et ce n’était pas permis, alors on s’est dit on va le permettre, avec des règles bien sûr. C’est une façon pour nous de densifier avec les habitations qui sont déjà en place.

Une consultation publique est en cours jusqu'au 14 mars.

Consulter de la population

La Ville veut connaître les préoccupations et les besoins de la population. (archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Rouyn-Noranda souhaite aussi améliorer ses démarches en matière de consultations.

On souhaite vraiment que les citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda puissent être entendus et puissent donner leur opinion. On veut voir c’est quoi les freins à l’implication des citoyens, on veut savoir sur quoi les gens veulent être consultés. Est-ce que c’est par exemple sur le budget. Est-ce que c’est par exemple sur les infrastructures. On veut savoir où les gens sont prêts à s'impliquer, à s'investir , a expliqué Samuelle Ramsay-Houle, mairesse suppléante et conseillère du quartier Évain à l’émission Des matins en or.

Jusqu’à la fin du mois de mai, les citoyens peuvent s’exprimer notamment en ligne sur La planification stratégique 2022-2026 et La politique de participation citoyenne.