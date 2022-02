La N.-É. éliminera le passeport vaccinal lundi et lèvera toutes ses mesures le 21 mars

La santé publique a présenté son plus récent plan de déconfinement en conférence de presse, mercredi. Ce déconfinement se fera en différentes étapes.

Dès lundi 28 février, la preuve de vaccination ne sera plus requise en Nouvelle-Écosse pour participer à des activités non essentielles. Toutes les autres restrictions demeurent en place.

« La preuve de vaccination a rempli son rôle. Elle a bien servi les Néo-Écossais, mais cette mesure n’était que temporaire et son heure est venue. » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Une semaine plus tard, soit le lundi 7 mars, la province passera à sa deuxième phase du plan de déconfinement et un assouplissement des restrictions sanitaires relatives à la pandémie de COVID-19 seront en vigueur.

Mesures en vigueur en Nouvelle-Écosse dès le 7 mars : Les salons de coiffure, barbiers, spas et les commerces de détail et centres commerciaux peuvent fonctionner au maximum de leur capacité en respectant les consignes d'éloignement social et le port du masque (inchangé);

Les réunions et événements formels, festivals, événements spéciaux et activités artistiques et culturelles peuvent accueillir 75 % de la capacité de la salle (à l'intérieur et à l'extérieur);

Les rassemblements privés restent sont limités à 25 personnes à l'intérieur, mais augmente à 50 personnes à l'extérieur;

Le port du masque dans les lieux publics intérieurs reste obligatoire; à l’extérieur, le masque est exigé lorsque la distanciation physique est impossible, toutefois, il sera permis de retirer le masque pour boire et manger au cinéma, lors des spectacles et des événements sportifs.

Les restaurants, bars, casinos et les cinémas peuvent fonctionner à 75 % de leur capacité et ne sont plus contraints de fermer à 1 h;

Les bibliothèques et les musées peuvent fonctionner à pleine capacité;

Les loisirs et les sports organisés sont permis avec un nombre maximum de 60 participants;

Les grandes salles peuvent fonctionner à 75 % de leur capacité jusqu’à 5000 personnes.

La troisième phase débutera le 21 mars. Toutes les restrictions provinciales seront éliminées, y compris dans les écoles.

Les restrictions qui sont en place durant la pandémie de COVID-19 visent à trouver un équilibre entre la protection des gens et la prévention d’autres dangers, et nous savions qu’elles ne seraient pas en place pour toujours , a déclaré mercredi le premier ministre de la province, Tim Houston.

Il est maintenant temps d’éliminer les restrictions à grande échelle et de passer à la responsabilité et aux gestes personnels. Nous savons tous quoi faire pour nous protéger les uns les autres, et il est temps de revenir aux gens et aux choses que nous aimons.

Pas à pas vers une nouvelle normalité

La Nouvelle-Écosse avait, depuis l’arrivée dans la province du variant Omicron en décembre 2021, opté pour des restrictions relativement modérées.

La province avait également levé les restrictions entourant ses frontières le 14 février dernier ; il n’était plus nécessaire depuis cette date de s’isoler à l’arrivée dans la province ou de remplir préalablement un formulaire.

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Tim Houston a dit reconnaître que l’annonce de la levée des restrictions sanitaires pourrait rendre certains citoyens nerveux.

Nous avons toujours dit que nous allions écouter la science, et la science nous dit que nous sommes prêts , a-t-il déclaré en conférence de presse, mercredi.

L’ordonnance en vertu de la loi sur la protection de la santé (Health Protection Act) prendra officiellement fin le 21 mars 2022, en Nouvelle-Écosse.

L’état d’urgence provincial est en vigueur dans la province depuis le 22 mars 2020.

Hospitalisations

Mercredi, 49 personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19 — trois de plus que la veille — et 11 personnes sont aux soins intensifs.

Dans les dernières 24 heures, la province enregistre également quatre congés.

Il faut également compter 303 patients supplémentaires sont atteints du virus dans les hôpitaux :

125 personnes ont reçu un résultat positif à un test de dépistage à leur arrivée à l’hôpital, mais ont été admises pour un autre problème de santé, ou elles ont été admises à cause du virus, mais n’ont plus besoin de soins spécialisés ;

178 personnes ont contracté le virus durant leur hospitalisation.

La province annonce un total de 200 nouvelles infections à la COVID-19 ont été dépistées depuis mardi.

La santé publique estime qu’il y a 1898 cas actifs du virus en Nouvelle-Écosse.