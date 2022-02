Marie M., 81 ans, une toute petite dame d'à peine 1,50 mètre, est décédée dans la nuit du 8 au 9 février dans son lit de ce CHSLD privé de Montréal, propriété de la congrégation des Sœurs de la Providence.

Trois jours plus tôt, une aide de service de la Croix-Rouge, présente en soutien pendant l'éclosion de COVID-19, a été choquée par le traitement réservé à la résidente. Elle y a perçu de la maltraitance.

Le 5 février, un travailleur humanitaire en santé de la Croix-Rouge a constaté qu’une dame était contentionnée et nue dans ses excréments , explique le porte-parole de la Croix-Rouge canadienne, Jean-Sébastien Pariseau.

L’aide de service a immédiatement informé le personnel du milieu de vie que la dame avait besoin de soins d'hygiène, mais le suivi n’aurait pas été fait.

Ce n'est qu'après un changement de quart de travail que la travailleuse de la Croix-Rouge a pu aider du personnel infirmier à nettoyer la vieille dame, acte qu'elle n'est pas autorisée à poser en temps normal.

« Bien que nos aides de service ne soient pas habilités à juger s’il s’agit d’un cas de maltraitance ou non, nous avons informé le ministère d’un possible cas de négligence. » — Une citation de Jean-Sébastien Pariseau, porte-parole de la Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge a avisé les hautes instances du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 17 février, après avoir quitté les lieux, à la fin de sa mission de trois semaines dans le CHSLD.

Aucune inspection ou visite de vigie n'a été commandée par le gouvernement après qu'il eut été informé de la situation. Nous avons transmis l'information au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal afin qu'ils puissent assurer le suivi approprié , explique la porte-parole Marjorie Larouche.

Selon une source à Québec, le ministère s'est véritablement placé en mode « enquête » au moment où Radio-Canada a commencé à poser des questions à différents intervenants.

Pénurie de personnel

Le ministère de la Santé avait appelé la Croix-Rouge en renfort au Québec, fin décembre, afin de fournir 300 aides de service, notamment pour aller prêter main-forte dans les milieux de vie pour aînés en difficulté.

Au CHSLD Providence-Saint-Joseph, les aides de service permettaient de briser l'isolement, apportaient les repas et faisaient des lits, entre autres.

Le syndicat qui représente les préposés et les infirmières, le SQEES-FTQ, n'a pas souhaité nous accorder d'entrevue.

Des employés rencontrés sur place nous ont dit que l'établissement fait face à une pénurie de personnel et que des travailleurs d'agence de placement sont présents.

Selon ces employés, il est fréquent que des résidents se mettent eux-mêmes nus et que leurs couches d'aisance débordent. Il y aurait 2 préposés pour 25 résidents dans le CHSLD.

Une résidente agressive, selon plusieurs sources

Il n'a pas été possible d'obtenir une entrevue avec un responsable du CHSLD, malgré nos démarches par téléphone, par écrit et sur place.

Toutefois, selon une source provenant de la direction de l'établissement, Marie M. était une résidente agressive qui refusait que les préposés changent sa culotte d'incontinence. Cette information nous a été confirmée par deux autres sources.

L'aînée acceptait seulement que ce soit une infirmière en particulier. La conséquence, c'est que ce soin d'hygiène ne pouvait se faire qu'en fin de journée.

Selon nos informations, la vieille dame criait après le personnel au point où il fallait quitter la chambre, car certains craignaient de recevoir des coups.

La direction aurait signifié au ministère ignorer une quelconque contention effectuée sur la dame âgée.

Toujours selon nos informations, la contention utilisée dans le CHSLD, dans de très rares cas, consiste à remonter les ridelles d'un lit ou à utiliser une ceinture sur le lit ou le fauteuil, mais il n'a pas été possible de confirmer si Marie M. en a fait l'objet.

L'établissement appartient à la congrégation des Sœurs de la Providence, qui gèrent plusieurs CHSLD et RPA. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

La directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés du Québec, Annick Lavoie, indique que le CHSLD et le ministère s'affairent à remonter la ligne du temps pour analyser les faits allégués .

« La situation est prise au sérieux et je constate que tous les efforts sont déployés, de part et d’autre, pour comprendre les événements. » — Une citation de Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés du Québec

Le sort des aînés retient l'attention dans l'actualité cette semaine, au moment où les parlementaires étudient le projet de loi 101 sur la maltraitance.

Si elle est adoptée, la loi obligera le personnel du réseau de la santé à dénoncer toute situation de maltraitance dont il est témoin, sous peine d'amende de 2500 $ à 25 000 $.

Quiconque tentera d'empêcher une personne de faire un signalement ou exercera des représailles après une dénonciation de bonne foi s'exposera à une amende allant jusqu'à 20 000 $ pour les individus et à 250 000 $ pour les entreprises.

L'utilisation inappropriée de contentions (physiques ou chimiques) est une maltraitance reconnue par le gouvernement.  (Nouvelle fenêtre)

Le manque d'hygiène et l' attente indue pour le changement de culotte d’aisance sont aussi considérés comme des indices de maltraitance physique.

Mardi, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a déclaré que le gouvernement Legault pourrait avoir fait de l’âgisme durant la pandémie, avant que son cabinet corrige le tir. L’âgisme est une forme de maltraitance officiellement reconnue par le Québec.

Le CHSLD Providence-Saint-Joseph compte 155 lits et 131 employés. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Les CHSLD privés conventionnés répondent aux mêmes normes et exigences que les CHSLD publics et offrent les mêmes tarifs, à la seule différence qu'ils sont gérés par le privé.

Le gouvernement du Québec subventionne le CHSLD Providence-Saint-Joseph pour plus de 10 millions de dollars par année. Par ailleurs, une somme additionnelle de 5 millions de dollars lui a été donnée par le ministère pour faire face aux coûts additionnels relatifs à la pandémie.

Le CIUSSS a une responsabilité, même quand le CHSLD est privé

Le CHSLD est situé à un jet de pierre de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Santa Cabrini, en plein dans le territoire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, les CISSS et les CIUSSS ont une responsabilité à l'égard des CHSLD privés sur leur territoire, qu'ils soient conventionnés ou non. Ils doivent assurer une vigie et un suivi de la qualité et de la sécurité des services qu’ils offrent aux usagers .

Le CIUSSS n'était cependant pas au courant de la situation jusqu'à ce que le ministère l'en informe, la semaine dernière. Le porte-parole Christian Merciari a d'ailleurs renvoyé nos questions vers le MSSS.

« Il revient aux CISSS et aux CIUSSS, à l’endroit des CHSLD privés conventionnés et non conventionnés, de les accompagner et de les soutenir dans la réalisation de leur mandat en matière de qualité et de sécurité, particulièrement ceux qui éprouvent des difficultés à répondre aux exigences légales qui leur incombent. » — Une citation de Extrait du rapport d'enquête du ministère de la Santé du Québec au sujet de la crise au CHSLD Herron, lors de la 1re vague

Lors de la première vague de la pandémie, des travailleurs de la santé appelés en renfort au CHSLD Herron avaient trouvé des résidents gisant dans leurs excréments.

La contention, une pratique controversée

L’enquête devra déterminer s’il y a eu ou non contention dans le cas de Marie M. et si cela a contribué à dégrader son état de santé. Selon nos informations, aucun signalement au coroner n'a été fait.

En tout cas, qu’elle soit physique ou avec des médicaments, la contention est mal vue par les professionnels de la santé.

Ça relève d’une autre époque , explique un médecin expérimenté qui travaille en CHSLD et qui a préféré ne pas être nommé. Selon lui, même la contention chimique doit être un outil de dernier recours.

Avant de contentionner l’aîné, il faut tenter de le calmer d’autres façons, par exemple en le rassurant , explique-t-il. Dans le cas de Marie M., il semble que la plupart des intervenants n'y parvenaient pas.

L’avocat en droit de la santé Patrick Martin-Ménard rappelle que la contention est une pratique extrêmement balisée qui devrait être utilisée uniquement pour empêcher un patient de s’infliger des lésions ou d’en infliger à autrui .

Quant aux soins d’hygiène et d’alimentation, il affirme qu'ils doivent être prodigués, même si on a recours à la contention. L'avocat reconnaît que, dans un contexte de crise et de pénurie de personnel, appliquer ces principes peut devenir plus difficile.

« Malheureusement, on en vient à utiliser l’isolement et la contention pour pallier le manque de personnel. À plus forte raison lorsque le patient n’a pas les moyens de dénoncer ce qui se passe. » — Une citation de Patrick Martin-Ménard, avocat spécialisé en santé

Les pratiques de contention ont reculé au Québec depuis 50 ans. Plusieurs normes ont été revues pour respecter l’autonomie et l’intégrité des personnes âgées.