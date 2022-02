Un Calgarien perd 16 000 $ dans une escroquerie de cryptomonnaie

M. Woodhouse a commencé à investir avec l’entreprise WinBitX en avril 2021, à la suite d'une publicité sur Facebook : Je me suis inscrit sur son site web, j'ai donné mon nom et mon courriel, puis j'ai été contacté par la société peu après.

D'après lui, des représentants de la société lui ont montré des statistiques et d'autres données pour le convaincre.

« Ils ont été très persistants au téléphone, et au fil des mois, ils ont gagné ma confiance. » — Une citation de Joel Woodhouse

Ils prétendaient que, si j'investissais dans des cryptomonnaies avec eux, ils les négocieraient, feraient des bénéfices, puis prendraient une commission, mais non pas sur mes profits , dit-il.

Chaque fois que j'envoyais un peu d'argent, ils me montraient les bénéfices que je réalisais et me disaient toujours que, si j'investissais davantage, je pourrais obtenir plus de bénéfices.

Lorsqu’il a tenté d’effectuer son premier retrait, personne n'a répondu à ses appels ou à ses courriels.

« Il y avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas accéder à mes investissements, et cela revenait généralement à dire que je devais payer plus d'argent pour pouvoir y accéder. » — Une citation de Joel Woodhouse

À moins qu'il y ait une organisation comme la Gendarmerie royale du Canada GRC ou quelque chose de tellement légitime à quoi je peux faire confiance, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire à ce stade.

Joel Woodhouse dit que c'est vers la fin du mois d'août qu'il a réalisé qu'il ne récupérerait peut-être pas son argent. Une partie de la somme investie provient d’un prêt bancaire.

M. Woodhouse prévoyait de garder un montant minimum dans le compte et de retirer les gains pour régler ses factures.

De l’argent difficile à retracer

Tom Keenan, professeur en science informatique à l'Université de Calgary, affirme que les fraudes sont plus fréquentes dans le monde des cryptomonnaies : [Le fisc américain] et l'Agence du revenu du Canada commencent tout juste à publier des règles sur la façon dont on doit déclarer les gains réalisés en cryptomonnaie.

Selon lui, la nature récente de la cryptomonnaie fait en sorte que la réglementation demeure au stade préliminaire.

C'est assez tôt par rapport à une escroquerie immobilière ou boursière, où il y a des gens dont le travail consiste à réglementer le marché, explique M. Keenan. Nous sommes encore en train de mettre en place cette infrastructure.

Selon lui, il est difficile de remonter la piste de l’argent investi en cryptomonnaie, et les méthodes habituelles comme porter plainte à la police ne sont pas aussi efficaces.

« Si je ne sais pas qui a reçu cet argent, comment vais-je pouvoir le récupérer? La réponse, c'est que cela n'est tout simplement pas possible. » — Une citation de Tom Keenan, professeur en science informatique à l’Université de Calgary

Le problème avec la cryptomonnaie, c'est que la piste se perd très vite, dit Tom Keenan. On peut créer un compte anonyme, et le seul moyen d'y accéder, c'est de connaître l'identifiant du portefeuille et le mot de passe.

Prévenir les fraudes

Joel Woodhouse a déposé une plainte auprès de la police de Calgary, mais il n'a pas trop d'espoir qu'elle parvienne à retrouver les fraudeurs et à récupérer son argent.

Il dit que sa situation lui a donné l'idée de lancer une entreprise qui pourrait aider les victimes d’escroquerie liées aux cryptomonnaies.

Il espère que son histoire pourra servir d'avertissement à d'autres personnes qui chercheraient à investir dans les cryptodevises.

Avec les informations de Jo Horwood