Le nouveau réseau social de Donald Trump accusé de censure

Matt Ortega, un développeur web vivant en Californie, a été écarté du réseau social avant même d'avoir pu publier sur la plateforme.

Il croit que c’est son nom d’utilisateur, @DevinNunesCow, qui lui a valu d’être expulsé de Truth Social.

Ce dernier se veut un clin d'œil au compte Twitter parodique @DevinCow, qui prétendait être une vache appartenant au représentant républicain Devin Nunes.

Le compte a acquis une certaine notoriété après que le politicien ait tenté de poursuivre Twitter pour diffamation, en lien avec les publications du compte.

La poursuite de Devin Nunes contre Twitter et plusieurs comptes anonymes, évaluée à 250 M$ américains (318 M$ canadiens), a été rejetée en juin 2020. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Depuis, Devin Nunes a quitté le Congrès américain pour devenir le président-directeur général du groupe Trump Media & Technology, la maison mère de Truth Social.

Le réseau social demeure vague quant aux raisons l’ayant poussé à expulser Matt Ortega. Dans un courriel envoyé par la compagnie à Matt Ortega, la plateforme affirme qu’il aurait transgressé les règles de la communauté .

Stew Peters, une personnalité américaine affiliée à l’extrême droite, clame lui aussi avoir été traité injustement par la nouvelle plateforme, mais pour des raisons très différentes.

Sur Telegram, une application de messagerie sécurisée, il soutient que ses publications ont été masquées de Truth Social. Celles-ci appelaient au jugement et à l’exécution des membres du gouvernement américain ayant contribué à la distribution du vaccin.

Le nouveau réseau social de Donald Trump a commencé son déploiement progressif, mais des milliers de personnes ont éprouvé des problèmes au moment de télécharger l'application. Photo : afp via getty images / CHRIS DELMAS

Une réponse à la censure des géants technologiques

L’esthétique et le concept de Truth Social ne sont pas sans rappeler Twitter, l’ancien réseau social préféré de Donald Trump. Celui-ci s’est fait bannir de la plateforme il y a un peu plus d’un an pour incitation à la violence.

Avec Truth Social, il promet une plateforme qui encourage la discussion ouverte, libre et honnête, sans discrimination d'idéologie politique , à l’abri de la censure des grandes entreprises technologiques.

L’organisation se réserve toutefois le droit de bannir ou de suspendre les membres qui partagent des informations qui, selon eux, sont fausses, inexactes ou trompeuses .

Inondé par la demande, Truth Social limite le nombre d’internautes pouvant rejoindre la plateforme. Mardi, plusieurs centaines de milliers de personnes patientaient sur les listes d'attente, selon le Washington Post.