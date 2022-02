Le Cégep ouvre une halte-garderie à son campus de Val-d’Or

La halte-garderie La Petite Ourse ouvrira le 21 mars prochain et elle sera destinée aux enfants de 0 à 5 ans.

Les parents pourront bénéficier de cinq plages horaires par semaine (de 7 h 30 à 12 h 30 ou de 12 h 30 à 17 h 30), au coût de 15 dollars chacune, pour un total de 25 heures.

Avec ce nouveau service de dépannage, le Cégep se réjouit de pouvoir offrir une option supplémentaire pour ceux qui veulent poursuivre leurs études ou retourner au travail.

« On a de plus en plus d’étudiants qui sont parents et c’est un moyen de les soutenir tout comme les membres de notre personnel qui reviennent d’un congé parental. » — Une citation de Kathy McGuire, directrice du campus de Val-d’Or

Certains peuvent avoir des hésitations à retourner aux études et le facteur déterminant, ça peut être le manque de services de garde. On veut leur enlever un stress, même si ce n’est pas une solution complète. Ça vient en conjonction avec du soutien familial, des amis, ou un conjoint qui ajuste son horaire. On vient offrir une nouvelle ressource stable et fiable , précise Kathy McGuire.

La halte-garderie est développée au campus de Val-d'Or. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Mère de quatre enfants et étudiante en Techniques de comptabilité et de gestion, Monique Tatiotsop accueille ce nouveau service avec grand soulagement.

C’est une très belle option quand on a des examens ou des travaux d’équipe, par exemple, souligne-t-elle. Ça va apporter de l’aide et de la motivation pour les parents-étudiants. J’en ai connu plusieurs qui ont dû abandonner leur session ou rater des examens parce qu’ils n’avaient pas de gardienne. J’ai la chance d’avoir l’aide de ma mère, mais ça peut devenir une solution pour moi si elle n’est pas disponible. Ça peut aussi lui permettre d’avoir un répit et de faire socialiser mes enfants.

Trois adultes et deux étudiantes se partageront la tâche d’assumer la surveillance des enfants à la halte-garderie.

Places pour les 0 à 5 ans

La Petite Ourse ouvrira le 21 mars. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un total de 12 places seront disponibles.

Après la communauté du Cégep, elles seront ensuite offertes aux étudiants de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), puis à la population en général si des places demeurent disponibles.